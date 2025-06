Inter, De Vrij: "Loro più convinti, c'è tanta delusione"

Stefan De Vrij ha commentato così l'eliminazione della sua Inter agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense: "Dovevamo approcciare meglio, loro sono stati più convinti nei duelli - le sue parole a Dazn -. Dovevamo alzare il ritmo, non siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo creato occasioni. Comunque dovevamo fare di più. Questo Mondiale è stato un modo per conoscerci con il nuovo staff. Ora c'è tanta delusione, ma bisogna lasciare tutto questo alle spalle e quando torneremo riprendere con tantissima voglia di fare meglio, lavorare e crescere insieme".