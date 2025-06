Inter, Carlos Augusto: "Potevamo fare meglio, ma è stata una grande stagione"

Carlos Augusto ha commentato così il ko della sua Inter agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense: "Potevamo fare molto meglio in questo Mondiale, lo sappiamo - le sue parole a Dazn -. Ora serve riposare. La stagione? I tifosi ricordano solo i risultati ma è stata una grande stagione. Non si vince sempre, siamo arrivati in finale e in corsa per tutti i trofei. Sicuramente potevamo fare molto meglio qui, ora riposiamo che la prossima stagione sarà lunghissima. Abbiamo un grande gruppo e una grande squadra, possiamo fare molto bene".