Juventus, Tudor dopo l'Atalanta: "Ottima prestazione, il bicchiere è mezzo pieno"

Il tecnico bianconero dopo il pari dello Stadium: "Conceiçao sarà a posto per la Champions. Bremer? Penso niente di grave"
"Il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo fatto un’ottima prestazione e siamo riusciti a rimontare quando siamo andati sotto, abbiamo fatto una partita seria contro una squadra forte. Va bene così". Dopo il pari dello Stadium contro l'Atalanta Igor Tudor è soddisfatto della prova della Juventus e ottimista sulle condizioni di Bremer, che ha chiesto il cambio nel finale per un problema fisico: "Aveva speso tanto contro un giocatore non facile - ha spiegato ai microfoni di Dazn - per me non è niente di grave. Peccato perché magari con il cambio di David potevamo avere un vantaggio negli ultimi minuti".
Il tecnico ha commentato anche la prova di Thuram, apparso un po' sofferente ("Lui sta bene, ha fatto un ottimo primo tempo poi ha sentito un po' di fastidio al polpaccio. Non mi è dispiaciuto, sono molto contento di lui, è un giocatore importante per noi"), e spiegato la scelta di inserire Cabal, che col suo primo gol in A ha deciso la partita: "È un ragazzo che sta lavorando bene da un po', è un giocatore forte che apprezzavo già prima dell'infortunio. Sono veramente felice per lui, è un ragazzo e un giocatore di livello".
La nota stonata invece è stata Adzic, che con un errore ha favorito il gol nerazzurro: "Oggi si è meritato di giocare titolare, in quell'occasione è stato un po' leggero e abbiamo pagato ma fa parte del percorso di crescita, è un giocatore nel quale crediamo tanto".
A proposito degli attaccanti, le gerarchie non sembrano chiare, ma Tudor non è d'accordo: "Ci sono già certezze, ci sono tre punte centrali e altri giocatori che giocano dietro la punta. Devo essere bravo io a sceglierli in base alle partite, farli giocare tutti insieme nel sistema che abbiamo. C'è anche Conceiçao che sarà a posto per la Champions".
CABAL: "SONO FELICE"
"Sì, diciamo che non è stato un periodo nero perché ho imparato tante cose, mi è servito tanto farmi male. Non volevo, ma adesso sono rientrato dopo un percorso lungo e sono felice di aver fatto il primo gol in Serie A, di stare sempre attento a tutto, alla squadra". Così Juan David Cabal al termine di Juventus-Atalanta commentando il suo gol che ha consentito ai bianconeri di pareggiare il vantaggio dei nerazzurri firmato da Sulemana. "Sono felice, mi ha aiutato tanto lo staff medico della Juve, la mia famiglia, tutti mi hanno aiutato tanto e in questo momento sono felice", ha aggiunto il colombiano.
