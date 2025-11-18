Juventus, arrivano buone notizie: Bremer verso il rientro, in campo con il Napoli?

In attesa di vederlo nuovamente in campo, l'allenatore bianconero può cominciare a sorridere perché l'infermeria si sta lentamente svuotando. La sua avventura a Torino è cominciata con la gestione dell'emergenza in difesa, con l'ex Ct che ha dovuto abbassare Koopmeiners nei tre difensori centrali. Il primo recupero arriva proprio nel reparto arretrato, con Lloyd Kelly che è tornato pienamente a disposizione e potrebbe già essere in campo contro la Fiorentina (da capire se in una difesa a tre o a quattro). Anche Juan Cabal è sempre più vicino al rientro e potrebbe essere già inserito tra i convocati della trasferta di sabato al Franchi.