Juventus, arrivano buone notizie: Bremer verso il rientro, in campo con il Napoli?

Arrivano buone notizie per Spalletti, pronto ad abbracciare per la prima volta il centrale brasilianodi Martino Cozzi
Gleison Bremer vede il ritorno in campo sempre più vicino. Nelle ultime ore, il difensore bianconero è stato a Lione all’Hôpital Privé Jean Mermoz per sottoporsi a una visita di controllo al ginocchio sinitro, operato nuovamente il mese scorso (menisco) dopo la rottura del crociato di ottobre 2024. La visita, effettuata con il chirurgo Bertrand Sonnery-Cottet, lo specialista che l'ha già operato due volte, ha avuto esito positivo: finalmente Bremer potrà tornare a lavorare gradualmente in gruppo con la squadra e ha già fissato la data per il ritorno in campo.
Assente dallo scorso 27 settembre, l'obiettivo di Bremer è tornare a pieno regime nelle prossime tre settimane: nella migliore delle ipotesi, nel mirino c'è la sfida con il Napoli al Maradona (in programma il 7 dicembre), altrimenti il rientro slitterà la settimana successiva con i bianconeri impegnati con il Pafos in Champions League (10 dicembre) e con il Bologna in campionato (14 dicembre). A Torino la parola d'ordine è una sola: massima cautela. Spalletti spera di ritrovare quanto prima il centrale brasiliano, ma non vuole assolutamente forzare i tempi del rientro con il rischio di ricaduta. Anche perché la Juventus avrà poco margine di manovra nel corso del mercato invernale e il recupero di Bremer poco prima della sessione invernale va, di fatto, considerato come un nuovo acquisto in anticipo.
In attesa di vederlo nuovamente in campo, l'allenatore bianconero può cominciare a sorridere perché l'infermeria si sta lentamente svuotando. La sua avventura a Torino è cominciata con la gestione dell'emergenza in difesa, con l'ex Ct che ha dovuto abbassare Koopmeiners nei tre difensori centrali. Il primo recupero arriva proprio nel reparto arretrato, con Lloyd Kelly che è tornato pienamente a disposizione e potrebbe già essere in campo contro la Fiorentina (da capire se in una difesa a tre o a quattro). Anche Juan Cabal è sempre più vicino al rientro e potrebbe essere già inserito tra i convocati della trasferta di sabato al Franchi.