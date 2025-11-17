A Firenze la nuova Juventus di Spalletti: cambia il modulo, Vlahovic in dubbio

Perché le condizioni di Dusan Vlahovic, fermato da un affaticamento in nazionale, non sono del tutto rassicuranti e potrebbe essergli concesso un po' di riposo precauzionale. Così, l'ex ct azzurro sta pensando a una soluzione. Che contempla anche quella di affidare a Kenan Yildiz il ruolo di "falso 9". Il giovane talento bianconero non è stato liberato in anticipo da Montella, ma sarà alla Continassa già mercoledì, subito dopo l'impegno della Turchia a Siviglia. Potrebbe ritrovarsi in un ruolo quasi del tutto inedito per lui, che non trova la via del gol da un mesetto. L'alternativa, forse meno rischiosa, è quella di affidarsi a Lois Openda come punta di riferimento e non toccare troppo il resto dell'undici titolare.