A Firenze la nuova Juventus di Spalletti: cambia il modulo, Vlahovic in dubbio

Juve: l'ex Pjanic in visita alla Continassa
Contro la Viola sono attese le prime modifiche, ma i dubbi sulle condizioni dell'attaccante serbo lasciano aperte diverse soluzionidi Alberto Gasparri
Chiusa la sosta con il fragoroso abbraccio a Sinner, Luciano Spalletti si rigetta nella mischia per provare a dare la svolta decisiva alla stagione della Juventus. Si riparte dalla trasferta di Firenze, che non è di certo la più abbordabile, anche se la classifica direbbe il contrario. Ma che squadra vedremo al "Franchi"? Difficile da dire oggi, perché le incognite sono tante e potrebbero esserci parecchie novità. A partire dall'attacco.
Perché le condizioni di Dusan Vlahovic, fermato da un affaticamento in nazionale, non sono del tutto rassicuranti e potrebbe essergli concesso un po' di riposo precauzionale. Così, l'ex ct azzurro sta pensando a una soluzione. Che contempla anche quella di affidare a Kenan Yildiz il ruolo di "falso 9". Il giovane talento bianconero non è stato liberato in anticipo da Montella, ma sarà alla Continassa già mercoledì, subito dopo l'impegno della Turchia a Siviglia. Potrebbe ritrovarsi in un ruolo quasi del tutto inedito per lui, che non trova la via del gol da un mesetto. L'alternativa, forse meno rischiosa, è quella di affidarsi a Lois Openda come punta di riferimento e non toccare troppo il resto dell'undici titolare.
Che dovrebbe ritrovare anche Kelly in difesa. L'esterno è stato sostituito, piuttosto bene a dir il vero, da Koopmeiners, ma è ormai a un passo dal rientro. In quel reparto, però, la novità maggiore dovrebbe essere il passaggio alla linea a 4. Al momento mancano ancora Bremer e Cabal, ma ci sono i numeri perché questa piccola rivoluzione possa essere messa subito in atto.
