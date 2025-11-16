Juventus, affaticamento all'adduttore per Vlahovic: in dubbio per la Fiorentina

La gestione del recupero di Vlahovic è cruciale per Luciano Spalletti, che punta forte sull'attaccante: nelle tre partite con il tecnico di Certaldo in panchina, il centravanti serbo è sempre partito titolare. Il calendario fitto che attende la Juventus nelle prossime due settimane è serrato: cinque partite in 15 giorni che includono la delicata trasferta in Norvegia (Bodo, 25 novembre), il Cagliari (29 novembre), gli ottavi di Coppa Italia con l'Udinese (2 dicembre) e la supersfida di Napoli (7 dicembre). Avere Vlahovic al top farà tutta la differenza del mondo in questo ciclo di fuoco.