Juventus, affaticamento all'adduttore per Vlahovic: in dubbio per la Fiorentina

La sconfitta della Serbia contro l'Inghilterra, che ha sancito l'eliminazione dai Mondiali, ha portato con sé una nota negativa per la Juventus: Dusan Vlahovic si è fermato. Nonostante i primi approfondimenti strumentali effettuati dallo staff medico della Nazionale abbiano escluso lesioni muscolari, un problema c'è: è stato evidenziato un affaticamento all’adduttore.