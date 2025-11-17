Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
la curiosità

Juve, basta tuta per Spalletti: il dress code bianconero

Luciano Spalletti alla Juventus indosserà l'abito elegante in panchina, abbandonando la tuta che aveva portato lo scudetto a Napoli.

di Stefano Fiore
17 Nov 2025 - 08:59

Luciano Spalletti deve rinunciare alla tuta, che avrebbe indossato volentieri, magari non sempre, anche nella nuova avventura alla Juventus. Questione di comodità a bordo campo, certo, ma pure di scaramanzia visto che proprio in tuta aveva vinto lo scudetto col Napoli. Ma il dress code bianconero prevede altre scelte, scrive Tuttosport. 

L'addio alla tuta scudetto

 Spalletti, infatti, avrebbe gradito ripartire in Serie A con un indumento più comodi e scaramantico come la tuta, appunto. Il dress code di Luciano nella stagione dello storico scudetto del Napoli – tuta lunga, grigio scuro, spesso abbinata a un giubbotto – era diventato una vera compagna di viaggio e portafortuna. Spalletti, pur non avendo mai fatto del vestiario un "tarlo" in carriera, avrebbe voluto un utilizzo ripetuto della versione sportiva per "rasserenarsi" e neutralizzare la cabala.

La regola bianconera è ferrea

 Alla Juventus, tuttavia, il regolamento interno non ammette deroghe: in panchina si va rigorosamente in abito elegante, giacca e cravatta. Questa regola è stata applicata con fermezza dopo la parentesi Sarri, al quale era stato concesso come compromesso una polo a maniche lunghe. Per Spalletti, invece, non sono ammesse variazioni sul tema: dovrà sfidare la sorte indossando un completo formale.

Juventus, la rabbia di Spalletti per i gol sbagliati da Vlahovic e Openda

1 di 8
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

juve
spalletti
dress code
abito
tuta

Ultimi video

00:36
DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

00:55
DICH GATTUSO POST NORVEGIA DICH

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

03:55
DICH FRATTESI POST NORVEGIA DICH

Frattesi: "Siamo stati fragili, dopo il loro pareggio ci siamo sciolti"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:10
Juve in ansia per Dusan

Juve in ansia per Dusan

01:24
Mondiale, la situazione

Mondiale, la situazione

02:05
Stasera Italia-Norvegia

Stasera Italia-Norvegia

01:23
La vigilia della Norvegia

La vigilia della Norvegia

01:29
Italia, parla Dimarco

Italia, parla Dimarco

00:49
MCH HAALAND A SAN SIRO MCH

Haaland alla scoperta di San Siro

01:07
MCH INDEPENDIENTE-ROSARIO CENTRAL MCH

Gabriel Avalos decide Independiente-Rosario Central

00:36
DICH DIMARCO CONFERENZA STAMPA DICH

Dimarco "Vincere 9-0? Impossibile. Ma dobbiamo fare una grande partita"

I più visti di Juventus

Dalle Atp Finals alla Continassa: Musetti ospite speciale della Juve

Juventus, Danilo ritorna sull'addio: "Via per le persone, non per il club"

Il metodo Spalletti prende forma poco a poco: alla Continassa si lavora sulla difesa a quattro

Vlahovic, non c'è lesione. Ma resta in dubbio per la Fiorentina

Damien Comolli

Comolli: "La cultura di un club si costruisce dal basso, i dati guidano ogni scelta"

Paratici, fine dell'incubo: "Mi sono sempre sentito innocente. In estate ero vicinissimo al Milan poi..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:00
Mondiali 2026, Abodi sull'Italia: "C'è ancora speranza, coltiviamo la fiducia"
09:19
Mondiali 2026: Italia ora ai playoff, sorteggi giovedì
08:19
Norvegia, Solbakken: "Chiedo scusa per i troppi festeggiamenti"
23:51
Ct Norvegia: "Haaland macchina da gol, pronti per i Mondiali"
23:37
Norvegia, Thorsby: "Serata storica, ma l'Italia può andare ai Mondiali"