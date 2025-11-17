Juve, basta tuta per Spalletti: il dress code bianconero

Spalletti, infatti, avrebbe gradito ripartire in Serie A con un indumento più comodi e scaramantico come la tuta, appunto. Il dress code di Luciano nella stagione dello storico scudetto del Napoli – tuta lunga, grigio scuro, spesso abbinata a un giubbotto – era diventato una vera compagna di viaggio e portafortuna. Spalletti, pur non avendo mai fatto del vestiario un "tarlo" in carriera, avrebbe voluto un utilizzo ripetuto della versione sportiva per "rasserenarsi" e neutralizzare la cabala.