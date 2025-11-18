Spalletti modella la sua Juve: rondos, partite a tema e prove di difesa a quattro

"Si può giocare anche con due punte certo, è una prova che si può fare. Openda è una prima o seconda punta che ci può giocare, si può fare. Le due punte aperte e la punta centrale, 4-3-3. Cercheremo di analizzarle in maniera corretta e poi sono prove". Così Luciano Spalletti dopo il derby e prima della pausa. Le prove, certo. Ma senza tanti titolari in giro per il mondo è complicato modellare la nuova Juve, a partire dall'idea della difesa a quattro. Però il calcio 2.0 ci insegna che i sistemi di gioco contano fino a un certo punto. Quelli che sono realmente importanti sono i principi. Dominare la partita, per esempio. Il livello di aggressione da portare, le linee di gioco da seguire, la volontà di velocizzare la manovra e verticalizzare. Concetti generali da inserire nel chip mentale della squadra, anche se a ranghi ridotti.