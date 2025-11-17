Logo SportMediaset

l'esito degli esami

Juve, escluse lesioni per Vlahovic: ma resta in dubbio per Firenze

L'attaccante serbo verrà monitorato quotdianamente, ma potrebbe non essere rischiato per averlo in Champions

di Redazione
17 Nov 2025 - 18:51

La Juventus e Dusan Vlahovic possono tirare un sospiro di sollievo, gli esami svolti al J Medical hanno confermato la prima diagnosi: il serbo non ha alcuna lesione muscolare, ma soltanto un sovraccarico all'adduttore. In ogni caso però, l'attaccante sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero, con la sua presenza per la trasferta di sabato a Firenze contro i viola che per il momento resta in dubbio. Il tecnico Spalletti valuterà l'impiego di Vlahovic, anche perché martedì prossimo ci sarà la delicatissima sfida di Champions League in Norvegia contro il Bodo Glimt. 

Vlahovic, a meno di imprevisti nella settimana di lavoro, sarà quindi convocato da Spalletti per il match contro i viola, ma potrebbe anche partire dalla panchina onde evitare rischi di ricadute in ottica Champions. Se così fosse, l'ex ct azzurro sta pensando a una soluzione che contempla di affidare a Kenan Yildiz il ruolo di "falso 9". Il giovane talento bianconero non è stato liberato in anticipo da Montella, ma sarà alla Continassa già mercoledì, subito dopo l'impegno della Turchia a Siviglia. L'alternativa, forse meno rischiosa, è quella di affidarsi a Lois Openda come punta di riferimento e non toccare troppo il resto dell'undici titolare.

Titolari di cui spera di far parte già al Franchi Lloyd Kelly, che nelle ultime gare è stato sostituito da Koopmeiners ma sta facendo gli straordinari per tornare tra i convocati e manda segnali incoraggianti. Anche oggi nel giorni di riposo ha lavorato alla Continassa e mette nel mirino la Fiorentina come Juan Cabal, che spera di tornare tra i convocati. Per rivedere Bremer invece, si dovrà aspettare fino al prossimo mese.

vlahovic
juventus
fiorentina

