Juve, escluse lesioni per Vlahovic: ma resta in dubbio per Firenze

Vlahovic, a meno di imprevisti nella settimana di lavoro, sarà quindi convocato da Spalletti per il match contro i viola, ma potrebbe anche partire dalla panchina onde evitare rischi di ricadute in ottica Champions. Se così fosse, l'ex ct azzurro sta pensando a una soluzione che contempla di affidare a Kenan Yildiz il ruolo di "falso 9". Il giovane talento bianconero non è stato liberato in anticipo da Montella, ma sarà alla Continassa già mercoledì, subito dopo l'impegno della Turchia a Siviglia. L'alternativa, forse meno rischiosa, è quella di affidarsi a Lois Openda come punta di riferimento e non toccare troppo il resto dell'undici titolare.