Serie A, le pagelle di Juve-Atalanta: un passo indietro per Adzic, Cabal eroe inaspettato

Di Gregorio 6 - Si limita all'ordinaria amministrazione, sul gol di Sulemana non ci prova nemmeno, ma questa volta non c'era molto che potesse fare.

Gatti 5,5 - Prova nel complesso attenta condita dalle solite ruvidezze, ma è tutt'altro che impeccabile in chiusura su Sulemana in occasione dello 0-1 (dal 19' st Joao Mario 6,5 - Cercato continuamente per spingere sulla destra, specialmente nei minuti finali. Suo l'assist per l'1-1).

Bremer 6 - Prova a tenere il baricentro difensivo molto alto, specialmente nel primo tempo. Partita senza grosse sbavature fatta eccezione per un buco su cui è magnanimo Krstovic (dal 31' st Cabal 7 - Un ingresso forzato dal ko di Bremer che si trasforma nella mossa decisiva: con un gol da opportunista è lui a evitare ai suoi la sconfitta).

Kelly 6,5 - Una prova difensiva di grande sostanza, sempre attento nelle diagonali e mai impacciato.

Kalulu 6 - Parte spingendo molto e colpendo anche un palo dopo una manciata di minuti, poi abbassa il baricentro.

Koopmeiners 5,5 - Parte bene col compito di dettare i tempi di gioco trovando anche un paio di smistate di qualità, poi col passare dei minuti si perde nella solita partita anonima e senza guizzi.

Thuram 5 - Nessuna traccia degli affondi e delle sgroppate a cui aveva abituato, in compenso tanti palloni giocati con leggerezza e regalati agli avversari (dal 13' st McKennie 6 - Si mette in mostra nel tentativo d'assalto finale: con un un pizzico di decisione in più sulla spizzata di Kalulu poteva diventare il vero eroe della serata, ma colpisce debolmente).

Cambiaso 6,5 - Parte a sinistra, ma con licenza di accentrarsi e svariare anche in mezzo al campo. È la tipologia di gioco che predilige e lui la interpreta a dovere.

Adzic 5 - Un paio di conclusioni pericolose che impegnano Carnesecchi, ma anche tanti, troppi palloni persi ingenuamente, tra cui quello che innesca il gol di Sulemana (dal 13' st Vlahovic 5,5 - Questa volta il suo ingresso incide poco e nulla).

Yildiz 6 - Parte bene rubando la scena con i soliti dribbling, cross e giocate di qualità. Nel secondo tempo si ritrova troppo isolato a sinistra e finisce un po' ai margini del gioco.

Openda 5,5 - Tanti palloni controllati e smistati bene, tanto movimento da destra a sinistra sul fronte offensivo, ma di fatto non è mai pericoloso (dal 19' st Zhegrova 6 - I compagni lo cercano spesso puntando sui suoi dribbling e su qualche invenzione, i numeri li ha, ma a volte si intestardisce troppo).