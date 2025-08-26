Logo SportMediaset
JUVENTUS

Juventus, insulti razzisti a McKennie: consegnati i filmati dello Stadium, provvedimenti in arrivo

Una volta individuati i responsabili il club bianconero farà scattare la misura massima del proprio codice di gradimento

26 Ago 2025 - 13:08

Sono in arrivo provvedimenti per i tifosi del Parma che, al termine del match contro la Juventus valido per la prima giornata di campionato, hanno rivolto insulti razzisti all'indirizzo di Weston McKennie. Come avvenuto già in altre occasioni il club bianconero ha consegnato agli organi di giustizia i video registrati dalle telecamere interne di servizio dell’Allianz Stadium proprio con l'obiettivo di denunciare i responsabili.

Una volta individuati, inoltre, la Juve farà scattare nei loro confronti la misura massima del proprio codice di Gradimento, in modo da impedire loro l’accesso e la partecipazione agli eventi organizzati dalla Juventus per un lungo periodo di tempo.

