Juventus, insulti razzisti a McKennie: consegnati i filmati dello Stadium, provvedimenti in arrivo

Sono in arrivo provvedimenti per i tifosi del Parma che, al termine del match contro la Juventus valido per la prima giornata di campionato, hanno rivolto insulti razzisti all'indirizzo di Weston McKennie. Come avvenuto già in altre occasioni il club bianconero ha consegnato agli organi di giustizia i video registrati dalle telecamere interne di servizio dell’Allianz Stadium proprio con l'obiettivo di denunciare i responsabili.