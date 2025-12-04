Atalanta, domani esami per Sulemana: previste due settimane di stop

Torna invece al lavoro sul campo a Zingonia, seppur individualmente, Mitchel Bakker, operato al crociato del ginocchio destro lo scorso 28 luglio a giorni dall'infortunio durante il precampionato. A gennaio dovrebber essere pronto. All'indomani dell'ottavo di finale vinto, la squadra ha svolto lavoro di scarico con allenamento completo solo per i subentrati con poco minutaggio e chi non ha giocato. Col Verona si rivedranno Carnesecchi in porta, Kossounou in difesa, Zappacosta a sinsitra e Lookman davanti.