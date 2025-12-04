Atalanta, domani esami per Sulemana: previste due settimane di stop

Nell'Atalanta attesa sabato sera a Verona nell'anticipo di campionato non ci sarà sicuramente Kamaldeen Sulemana. Sostituito dopo il ventesimo minuto in Coppa Italia ieri col Genoa per un risentimento all'adduttore destro, l'attaccante ghanese conoscerà entità dell'infortunio e tempi di recupero entro venerdì. Dovrebbe comunque saltare anche il Chelsea, il Cagliari e il Genoa da qui al 21 dicembre.
Torna invece al lavoro sul campo a Zingonia, seppur individualmente, Mitchel Bakker, operato al crociato del ginocchio destro lo scorso 28 luglio a giorni dall'infortunio durante il precampionato. A gennaio dovrebber essere pronto. All'indomani dell'ottavo di finale vinto, la squadra ha svolto lavoro di scarico con allenamento completo solo per i subentrati con poco minutaggio e chi non ha giocato. Col Verona si rivedranno Carnesecchi in porta, Kossounou in difesa, Zappacosta a sinsitra e Lookman davanti.