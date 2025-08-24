Serie A, Juve-Parma 2-0: David apre e Vlahovic chiude

LE STATISTICHE

• Da inizio marzo 2025 Kenan Yildiz è il giocatore della Serie A che è stato coinvolto in più reti tra tutte le competizioni: 11 (sei gol e cinque assist) in 14 match.

• Kenan Yildiz ha preso parte a nove gol nelle sue ultime sette presenze con la Juventus tra tutte le competizioni (quattro reti e cinque assist).

• Jonathan David ha segnato quattro gol nei suoi ultimi quattro match all'esordio stagionale tra Serie A e Ligue 1.

• Jonathan David è solo il secondo giocatore canadese a segnare in Serie A, dopo Tajon Buchanan con la maglia dell'Inter contro il Frosinone il 10 maggio 2024.

•Dusan Vlahovic ha segnato quattro reti nei suoi ultimi quattro match all'esordio stagionale in Serie A, dopo che era rimasto a secco di gol nella prima gara stagionale nei suoi primi quattro campionati nel torneo.

• La Juventus ha vinto nove delle 10 partite casalinghe nell’anno solare 2025 in Serie A (1P), nessuna squadra ha fatto meglio nel periodo nel torneo (al pari della Roma).

• La Juventus è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet casalinghi nell’anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei (sette in 10 partite all’Allianz Stadium).

• La Juventus ha vinto cinque match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2023.

• Kenan Yildiz ha fornito due assist nello stesso match per la seconda volta in Serie A, dopo lo scorso 18 maggio contro l’Udinese.

• La Juventus ha iniziato un campionato di Serie A con un allenatore straniero in panchina per la prima volta dal 1973/74, quando alla guida dei bianconeri c’era il ceco Cestmir Vycpalek.

• Bremer è tornato a disputare un match con la Juventus tra tutte le competizioni a distanza di 326 giorni, ovvero dal 2 ottobre 2024 contro il Lipsia in Champions League.

• Carlos Cuesta (30 anni e 26 giorni) è il terzo allenatore più giovane ad esordire in Serie A, dopo Leopoldo Conti (29 anni e 267 giorni il 4 gennaio 1931, alla guida della Pro Patria contro il Milan) ed Elio Loschi (27 anni e 113 giorni il 29 novembre 1936, con la Triestina contro la Fiorentina).

• Seconda espulsione per Andrea Cambiaso in Serie A, dopo quella del 22 gennaio 2022 in Genoa-Udinese.