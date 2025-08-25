La denuncia della Juve: "Insulti razzisti a McKennie dopo la partita"

"Al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara". Lo denuncia la Juventus in un post pubblicato sul proprio profilo X. "La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili", aggiunge il club bianconero. Il centrocampista statunitense è stato insultato da un gruppo di tifosi del Parma rimasti nel settore ospiti dopo la fine della partita, vinta 2-0 dai bianconeri di Tudor grazie ai gol di David e Vlahovic quando l'Allianz Stadium era ormai vuoto.