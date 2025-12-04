Juve, Perin: "Spalletti è fenomenale, un top per me"

"Spalletti sul piano tattico è fenomenale, ha delle letture in campo che sono da assoluto fuoriclasse, e ci sta facendo capire che un 1% fa tutta la differenza del mondo: è tra i migliori allenatori che ho avuto": così il portiere della Juventus, Mattia Perin, sul tecnico bianconero. Ora la squadra è attesa dalla trasferta sul campo del Napoli: "Dopo tre vittorie consecutive stiamo molto bene - ha dichiarato da Fossano, in provincia di Cuneo, dove è intervenuto durante una serata organizzata da Balocco - e il mister la sta preparando davvero bene, anche se poi in campo ci andiamo noi. Io influencer dello spogliatoio? Mi ha fatto sorridere Spalletti quando mi ha definito così, ha volte tira fuori dei termini incredibili: mi piace mettere la mia esperienza a disposizione dei più giovani". L'infermeria bianconera è diventata più affollata con gli stop di Vlahovic e Gatti: "Sono assenze pesanti, quella di Dusan sarà anche abbastanza lunga, ma siamo la Juve e ci sono David e Openda che se sono qui è perché lo meritano - risponde Perin - mentre io ho avuto un piccolo affaticamento, non vogliamo far diventare il problema più grave di quello che è e sto cercando di esserci a Napoli".