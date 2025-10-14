Logo SportMediaset
Juve, non solo Bremer: anche Cabal e Pedro Felipe ko, Tudor studia le alternative

Non solo il lungo stop del brasiliano, alta brutta notizia per il tecnico, che ora ha gli uomini contati e potrebbe anche optare per il passaggio al 4-3-2-1

14 Ott 2025 - 14:00

Un'altra brutta notizia per Tudor e in casa Juventus è sempre più emergenza difesa. Con Cabal ancora ai box e Bremer che nella mattinata di oggi si è sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro e starà fuori a lungo, arriva un'altra tegola per la retroguardia del tecnico bianconero: Pedro Felipe, talento brasiliano della Next Gen definito 'il nuovo Bremer' già in panchina con il Milan, si è infatti fermato a causa di un risentimento muscolare all’ileopsoas e dovrebbe stare fuori circa per due settimane. 

Una serie di infortuni che complica in modo imprtante i piani della Juve, che oltre a perdere il suo pilastro difensivo in un momento zeppo di impegni perde anche i suoi sostituti naturali. Una situazione che costringerà Tudor a testare sul campo le "seconde linee", a trovare nuovi equilibri e a studiare soluzioni tecnico-tattiche alternative per blindare il reparto arretrato. 

Ipotizzando di rimanere con la difesa a tre, le opzioni più semplici e immediate sono due: la prima prevede l'inserimento di Joao Mario a destra in mediana e l'arretramento di Kalulu nel ruolo di braccetto con Gatti e Kelly a completare il reparto. La seconda invece prevede l'utilizzo dall'inizio di Rugani nel terzetto arretrato insieme a Gatti e Kelly. Soluzioni che Tudor può alternare a seconda dell'avversario, della condizione dei giocatori o della gara che vuole impostare. 

Tegola Juventus, Bremer si ferma ancora per una lesione al menisco: verrà operato al ginocchio

Ma il 3-4-2-1 non è l'unico modulo possibile per questa Juve. Per sopperire all'assenza di Bremer, infatti, il tecnico bianconero potrebbe anche decidere di passare al 4-3-2-1 schierando Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso sulla linea di difesa e Thuram, Locatelli e uno tra Koopmeiners, McKennie e Adzic a centrocampo. Scelta che cambierebbe faccia alla squadra e necessiterebbe di qualche aggiustamento per quanto riguarda gli automatismi e i meccanismi in entrambe le fasi, ma che in certi match potrebbe risultare anche utile e interessante dal punto di vista tattico per scardinare le difese più chiuse e attaccare lo spazio con più uomini. 

Juve, rimpianto Kolo Muani? Al Tottenham non sta giocando

Calendario alla mano, del resto, Juve dovrà fare a meno di Bremer per diverse gare (Como-Juventus, Real Madrid-Juventus, Lazio-Juventus, Juventus-Udinese, Cremonese-Juventus, Juventus-Sporting Lisbona e Juventus-Torino) e la possibilità di avere più "armi" e alternative per arginare il problema potrebbe essere la chiave giusta per affrontare l'emergenza e trasformare delle assenze pesanti in un'opportunità di crescita per tutto il gruppo.

Fischi e qualche mugugno allo Stadium ma la società è sempre dalla parte di Tudor

