Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
JUVENTUS

Juventus, Spalletti: "Troppo scolastici nei primi 20', Vlahovic si è stirato. Yildiz extra top"

L'allenatore bianconero dopo il Cagliari: "Abbiamo vinto meritatamente, mi sto già immaginando il ritorno a Napoli" 

di Martino Cozzi
29 Nov 2025 - 21:48

Prima vittoria casalinga per Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Al termine della sfida con i Cagliari, vinta 2-1 in rimonta dai bianconeri, Spalletti parlato così a Dazn della prestazione della sua squadra: "Siamo entrati in campo timidi e facevamo delle cose scolastiche, da noi ci si aspetta cose migliore. Poi metti gli avversari in condizione di fare gol e a quel punto ti rendi conto che devi fare le cose diversamente. Siamo andati ad acchiappare situazioni a livello Juve. Yildiz è quello che fa la differenza e ti spacca in due la partita. Dopo il gol la squadra ha fatto bene, ma non siamo stati così cattivi da concretizzare tutto quello che ci siamo creati. Il Cagliari ha fatto una partita importante, ma noi abbiamo vinto meritatamente. Se non fai gol in quelle situazioni dove puoi concretizzare è chiaro che gli altri si rendono pericolosi".

Leggi anche

Yildiz ribalta il Cagliari con una doppietta: la Juve torna a vincere e prova a rilanciarsi

Yildiz è nato per indossare la 10 della Juventus?
"Sì. Ha la qualità del campione e la qualità dal nulla di crearti una vittoria della partita. Il modulo nasce dal fatto di lasciarlo libero di giocare sotto punta, per lasciarlo nelle condizioni di poter concludere a rete. Nello stretto sa quando fare il tocco in più, ma ancora deve migliorare in alcune scelte. Questa doppia versione di comportamento la può ancora migliorare, ma è di livello extra top". 

Si sta già immaginando il suo ritorno a Napoli?
"Mi immagino tutta la felicità che avrò nel ritornare al Maradona. Non so quello che sarà il loro comportamento, per me sarà facilissimo". 

Sensazioni da Vlahovic?
"Si è fatto male, si è stirato. Ha dolore. L'abbiamo fatto star fuori per non sovraccaricarlo, a Bodo ho pensato di metterlo perché c'era da tenere la palla nel finale e lui è il più forte in questo. Ma ho deciso di tenerlo fuori per averlo con il Cagliari. Non si è allenato quando è rientrato. Il problema è che ha tirato lo schiaffo alla palla ma non l'ha trovata e l'ha quasi mancata: se avesse trovato l'impatto che vuole con il pallone non si sarebbe fatto male". 

Leggi anche

Yildiz bomber letale, jolly Mckennie, Kostic stecca e David sbaglia tanto

In conferenza stampa, l'allenatore bianconero ha parlato sia di David che Openda: "Ci possono essere altre soluzioni, sono attaccanti centrali. Eventualmente David può fare la seconda punta, ma porta anche palleggio e relazione. Openda è un giocatore da velocità e inserimento. Poi sono entrambi molto bravi a fare gol, ce ne vorrebbero due/tre di fila così da prendere più sicurezza e diventare più tranquilli. Tutti hanno dubbi e sono loro che possono toglierli. Devi avere quella faccettina di caz*o, gli altri altrimenti si accorgono che sei timido e ti danno schiaffi".

luciano spalletti
juventus
cagliari

Ultimi video

01:31
Inter a due facce

Inter a due facce: con le piccole domina, con le big fatica

01:17
MCH AL-HILAL INZAGHI IN SEMIFINALE MCH

Poker dell'Al Hilal di Inzaghi che vola ai quarti di finale della King Cup

02:16
DICH S ESPOSITO POST JUVE CAGLIARI 29/11 DICH

Seba Esposito: "Il pareggio immediato di Yildiz ci ha tagliato le gambe"

03:01
DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

02:25
DICH CONCEICAO POST JUVE-CAGLIARI 29/11 DICH

Conceiçao: "Non siamo stati bravi all'inizio, poi bene con la reazione al gol subito"

01:57
DICH MAROTTA 1 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Degli scudetti alla Juve il più bello è il primo"

03:00
DICH MAROTTA 2 EVENTO GENOVA 29-11 DICH

Marotta: "Dopo il calcio ho un sogno nel cassetto..."

01:09
La Roma e il primo posto

La Roma e il primo posto

01:30
Il record di Ostigard

Il record di Ostigard

01:44
La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

01:36
Il Napoli ha ancora fame

Il Napoli ha ancora fame

01:36
Spalletti, pro e contro

Spalletti, pro e contro

01:37
Oggi Juventus-Cagliari

Oggi Juventus-Cagliari

01:50
Sarri, tabù San Siro

Sarri, tabù San Siro

01:47
Allegri tira il freno

Allegri tira il freno

01:31
Inter a due facce

Inter a due facce: con le piccole domina, con le big fatica

I più visti di Juventus

Da Platini a Pioli: i campioni del mondo 1985 in visita alla Continassa

Standard & Poor's declassa Tether, secondo maggiore azionista Juve: "Troppi rischi"

DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

Spalletti riparte dalle riserve: Miretti e Openda le novità, Kostic la certezza

Miranda, che attacco a Spalletti: "Ha imposto la paura e come uomo... lasciamo stare"

Montezemolo: "Più preoccupati i tifosi Juve o Ferrari? Bel match. Io dico..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:25
Spezia, Donadoni: "Domani mi aspetto una reazione"
21:27
Bari, Magalini: "Ci scusiamo per il ko con l'Empoli"
21:24
Juventus, Yildiz: "Spalletti mi lascia giocare come voglio"
21:21
Cagliari, Pisacane: "Grande prova di coraggio, dobbiamo essere più smaliziati"
21:18
Juventus, Conceiçao: "Nei primi 20 minuti abbiamo rischiato poco nei passaggi"