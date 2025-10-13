Tegola Juventus, Bremer si ferma ancora per una lesione al menisco: verrà operato al ginocchio

Tudor perde il difensore brasiliano per un nuovo infortunio. Intervento deciso dopo il consulto a Lione con il dott. Sonnery-Cottet
La Juventus dovrà fare nuovamente a meno di Gleison Bremer in mezzo alla difesa. Il calciatore brasiliano si è recato a Lione per essere sottoposto a un consulto del dott. Sonnery-Cottet e gli esami hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Bremer, che aveva saltato le ultime uscite con la Juventus compreso il big match contro il Milan, verrà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, come comunicato dalla Juventus in una nota ufficiale sul sito.
Un nuovo stop per un giocatore chiave nello scacchiere bianconero in un momento delicato della stagione. Per il rientro in gruppo Bremer dovrà aspettare almeno un mese e mezzo anche se, con ogni probabilità, trattandosi dello stesso ginocchio già infortunato nella passata stagione lo staff medico della Juventus si affiderà a tutte le cautele del caso. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare dopo la prossima sosta per le nazionali a fine novembre contro la Fiorentina.