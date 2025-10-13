Tegola Juventus, Bremer si ferma ancora per una lesione al menisco: verrà operato al ginocchio

La Juventus dovrà fare nuovamente a meno di Gleison Bremer in mezzo alla difesa. Il calciatore brasiliano si è recato a Lione per essere sottoposto a un consulto del dott. Sonnery-Cottet e gli esami hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Bremer, che aveva saltato le ultime uscite con la Juventus compreso il big match contro il Milan, verrà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva, come comunicato dalla Juventus in una nota ufficiale sul sito.