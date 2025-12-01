Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

L'ex Policano: "Roma sterile, Napoli più solido e collaudato"

01 Dic 2025 - 09:14

"La squadra di Conte ha dimostrato di essere ancora la più solida e la più collaudata. Tatticamente è stata una bellissima partita: Conte ha risposto a Gasperini con la stessa moneta, con tanti duelli individuali.E nell'unica occasione in cui è riuscito a uscire dalla pressione, il Napoli ha trovato il contropiede di Neres e ha costruito la sua vittoria". Così Roberto Policano, doppio ex di Roma e Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla sfida di ieri sera all'Olimpico, con il successo di misura dei campioni d'Italia. La Roma "deve crescere nei duelli con le squadre che lottano per le prime posizioni. Deve crescere in zona gol, deve creare più occasioni e diventare più efficace. Ieri l'attacco è stato un po' sterile: nel primo tempo Ferguson non si è mai messo in evidenza e con l'ingresso di Baldanzi le cose non sono cambiate".

Ultimi video

03:38
DICH SHEVA DA MIAMI SRV

Sheva: “Scudetto? Il Milan c’è, Allegri ha creato una bella atmosfera”

03:11
DICH CANDELA DA MIAMI DICH

Candela: "Roma battuta dalla squadra più forte insieme all'Inter. Quasi meglio così..."

01:28
DICH MATERAZZI DA MIAMI DICH

Materazzi: "Speriamo di portare a casa un trofeo, magari già dalla Supercoppa"

01:50
Buongiorno: "Grande spirito"

Buongiorno: "Grande spirito"

02:05
Lecce-Torino 2-1: gli highlights

Lecce-Torino 2-1: gli highlights

03:05
Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

Atalanta-Fiorentina 2-0: gli highlights

03:47
Roma-Napoli 0-1: gli highlights

Roma-Napoli 0-1: gli highlights

04:06
Pisa-Inter 0-2: gli highlights

Pisa-Inter 0-2: gli highlights

01:29
Baldanzi: "Nessun passo indietro"

Baldanzi: "Nessun passo indietro"

00:58
MCH RIO FESTA FLAMENGO MCH

A Rio festa grande per il Flamengo. L'ex Juve Danilo gran mattatore

00:26
CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

00:27
MCH FESTA IN CONFERENZA FLAMENGO MCH

Flamengo in festa, l'allenatore sommerso dal ghiaccio

00:33
MCH GOL ROVESCIATA PSV MCH

Saibari, il gol in rovesciata è da urlo

01:08
DICH NICOLA PRE BOLOGNA DICH

Nicola: "Sono contentissimo di incontrare il Bologna in questo momento"

03:29
DICH LLORENTE DA MIAMI DICH

Llorente: "Inter, Milan e Napoli favorite per lo scudetto. Juve un po' in difficoltà"

03:38
DICH SHEVA DA MIAMI SRV

Sheva: “Scudetto? Il Milan c’è, Allegri ha creato una bella atmosfera”

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:21
Milan, parla l'ex tecnico di Leao: "È un 9, da piccolo mi ricordava Ronaldo"
10:19
Cagliari con un passo troppo lento, altre corrono di più
09:14
L'ex Policano: "Roma sterile, Napoli più solido e collaudato"
23:08
Napoli, De Laurentiis esulta: "Napoli guidato da un vero condottiero"
22:56
Ligue 1: vince il Lione, Lens in vetta con super Thauvin