L'ex Policano: "Roma sterile, Napoli più solido e collaudato"

"La squadra di Conte ha dimostrato di essere ancora la più solida e la più collaudata. Tatticamente è stata una bellissima partita: Conte ha risposto a Gasperini con la stessa moneta, con tanti duelli individuali.E nell'unica occasione in cui è riuscito a uscire dalla pressione, il Napoli ha trovato il contropiede di Neres e ha costruito la sua vittoria". Così Roberto Policano, doppio ex di Roma e Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla sfida di ieri sera all'Olimpico, con il successo di misura dei campioni d'Italia. La Roma "deve crescere nei duelli con le squadre che lottano per le prime posizioni. Deve crescere in zona gol, deve creare più occasioni e diventare più efficace. Ieri l'attacco è stato un po' sterile: nel primo tempo Ferguson non si è mai messo in evidenza e con l'ingresso di Baldanzi le cose non sono cambiate".