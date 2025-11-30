Logo SportMediaset

Calcio

Ligue 1: vince il Lione, Lens in vetta con super Thauvin

30 Nov 2025 - 22:56

Il Lione ha battuto il Nantes per 3-0 nel posticipo della 14/a giornata di Ligue 1, con una doppietta dell'ex interista Satriano e un gol gol di Abner Vinicius. Lione sesto in classifica con 24 punti. Al comando c'è a sorpresa il Lens grazie alla vittoria per 2-1 ad Angers. Florian Thauvin ha segnato un gol per tempo per il Lens, che ha ora un punto di vantaggio sul Paris Saint-Germain. I campioni in carica hanno perso 1-0 a Monaco sabato, subendo la seconda sconfitta stagionale in campionato. Il Lille è risalito al quarto posto dopo una vittoria per 1-0 a Le Havre.

DICH S ESPOSITO POST JUVE CAGLIARI 29/11 DICH

Seba Esposito: "Il pareggio immediato di Yildiz ci ha tagliato le gambe"

MCH RIO FESTA FLAMENGO MCH

A Rio festa grande per il Flamengo. L'ex Juve Danilo gran mattatore

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

MCH FESTA IN CONFERENZA FLAMENGO MCH

Flamengo in festa, l'allenatore sommerso dal ghiaccio

MCH GOL ROVESCIATA PSV MCH

Saibari, il gol in rovesciata è da urlo

DICH NICOLA PRE BOLOGNA DICH

Nicola: "Sono contentissimo di incontrare il Bologna in questo momento"

DICH LLORENTE DA MIAMI DICH

Llorente: "Inter, Milan e Napoli favorite per lo scudetto. Juve un po' in difficoltà"

DICH SHEVA DA MIAMI SRV

Sheva: “Scudetto? Il Milan c’è, Allegri ha creato una bella atmosfera”

MCH FLAMENGO TRIONFO LIBERTADORES MCH

Danilo-gol, il Flamengo vince la quarta Libertadores

DICH TOTTI DA MIAMI SU ROMA-NAPOLI 30/11 SRV

Totti: "Roma-Napoli gara chiave. Gasperini sta facendo grandi cose"

DICH TONI DA MIAMI DICH

Toni: "Yildiz mi fa impazzire, Juve da scudetto. E Pio Esposito mi somiglia"

DICH ALLEGRI POST MILAN-LAZIO 29/11 DICH

Allegri: "Collu? Ha arbitrato bene"

DICH FOFANA POST LAZIO 29-11 DICH

Fofana: "Scudetto? Si parla a maggio, non prima"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

MCH AL-HILAL INZAGHI IN SEMIFINALE MCH

Poker dell'Al Hilal di Inzaghi che vola ai quarti di finale della King Cup

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

La rinascita di Lookman

La rinascita di Lookman

Napoli, De Laurentiis esulta: "Napoli guidato da un vero condottiero"
Ligue 1: vince il Lione, Lens in vetta con super Thauvin
21:37
Bundesliga, nei posticipi vincono Amburgo e Friburgo
21:05
Da Curva Roma cori di discriminazione anti-Napoli