Ligue 1: vince il Lione, Lens in vetta con super Thauvin

Il Lione ha battuto il Nantes per 3-0 nel posticipo della 14/a giornata di Ligue 1, con una doppietta dell'ex interista Satriano e un gol gol di Abner Vinicius. Lione sesto in classifica con 24 punti. Al comando c'è a sorpresa il Lens grazie alla vittoria per 2-1 ad Angers. Florian Thauvin ha segnato un gol per tempo per il Lens, che ha ora un punto di vantaggio sul Paris Saint-Germain. I campioni in carica hanno perso 1-0 a Monaco sabato, subendo la seconda sconfitta stagionale in campionato. Il Lille è risalito al quarto posto dopo una vittoria per 1-0 a Le Havre.