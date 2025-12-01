Milan, parla l'ex tecnico di Leao: "È un 9, da piccolo mi ricordava Ronaldo"

Sul futuro non ha dubbi: "Leao può giocare ovunque, nei migliori club del mondo. È all’altezza di qualsiasi squadra". Il presente, però, si chiama Milan:"È molto emozionante vederlo brillare a San Siro, ripaga le tante ore di lavoro passate insieme sul campo. Siamo stati molto importanti l'uno per l'altro e oggi sono davvero felice che sia protagonista in un grande club. Il Milan di Allegri è perfetto per tirare fuori tutte le sue qualità, sono convinto che quest'anno segnerà tantissimo e sarà felice".