Calcio

Milan, parla l'ex tecnico di Leao: "È un 9, da piccolo mi ricordava Ronaldo"

01 Dic 2025 - 10:21

Gol decisivo contro la Lazio e il suo Milan primo in classifica. È un momento magico per Rafa Leao, di cui ha parlato a lungo il suo ex allenatore ai tempi delle giovanili dello Sporting, Tiago Fernandes: "Rafael è un calciatore speciale per me. Sempre lo sarà - le sue parole a Tuttomercatoweb -. "L’ho allenato dai 12 anni, praticamente dappertutto nelle giovanili dello Sporting. Solo Cristiano Ronaldo, a Lisbona, aveva quel talento lì a quell’età. È senza alcun dubbio il miglior calciatore che ho mai allenato".

Poi sul suo ruolo: "Il suo rendimento da punta non è una novità, Rafael è un numero 9. Ha quasi sempre giocato lì. Fin da piccolino mi ricordava Ronaldo il 'Fenomeno': la velocità, la tecnica, la qualità nell’ultimo gesto...".

Sul futuro non ha dubbi: "Leao può giocare ovunque, nei migliori club del mondo. È all’altezza di qualsiasi squadra". Il presente, però, si chiama Milan:"È molto emozionante vederlo brillare a San Siro, ripaga le tante ore di lavoro passate insieme sul campo. Siamo stati molto importanti l'uno per l'altro e oggi sono davvero felice che sia protagonista in un grande club.  Il Milan di Allegri è perfetto per tirare fuori tutte le sue qualità, sono convinto che quest'anno segnerà tantissimo e sarà felice".

10:21
Milan, parla l'ex tecnico di Leao: "È un 9, da piccolo mi ricordava Ronaldo"
10:19
Cagliari con un passo troppo lento, altre corrono di più
09:14
L'ex Policano: "Roma sterile, Napoli più solido e collaudato"
23:08
Napoli, De Laurentiis esulta: "Napoli guidato da un vero condottiero"
22:56
Ligue 1: vince il Lione, Lens in vetta con super Thauvin