Calcio
Serie A
LE PAGELLE

Juve-Cagliari, le pagelle: Yildiz bomber letale, jolly Mckennie, David e Kostic steccano

I voti e i giudizi ai protagonisti del match: Kalulu copre e spinge, Conceiçao brillante ma un po' impreciso

di Stefano Ronchi
29 Nov 2025 - 20:08
JUVENTUS

Perin 6,5 - nel primo tempo gli tirano in porta una volta sola e prende gol, ma non ha responsabilità particolari. Nella ripresa risponde presente su Idrissi e Felici

Kalulu 6,5 - Esposito e Liteta agiscono dalla sua parte, ma riesce a disimpegnarsi senza difficoltà e a proporsi in fascia occupando lo spazio lasciato libero dai tagli di McKennie. Perfetto l'assist sul raddoppio di Yildiz

Kelly 6 - si piazza al centro della difesa, marca Borrelli e in fase di costruzione tocca a lui predere l'iniziativa. Prova anche a portare palla centralmente e ad avanzare, ma Spalletti lo riporta subito all'ordine

Koopmeiners 6 - sempre più calato nel ruolo di "braccetto", lavora bene in chiusura e migliora anche in marcatura. Nella ripresa sfiora anche il gol 

McKennie 7 - presidia la corsia destra in tandem con Kalulu, ma appena ha la possibilità prova ad accentrarsi per dare più opzioni alla manovra offensiva confermando di essere un jolly prezioso nello scacchiere di Spalletti. Gamba e iniziativa che danno imprevedibilità e spinta al gioco bianconero

Locatelli 6 - Spalletti gli chiede di verticalizzare con coraggio e prova a eseguire il compito forzando qualche passaggio. La rapidità d'esecuzione non è il suo forte e l'aggressività di Folorunsho non lo aiuta, ma riesce comunque a gestire il traffico con ordine  

Thuram 6 - muscoli e gamba in mediana. Dà fisicità al reparto e cerca di strappare per vie centrali portando palla. Il pari di Yildiz arriva sugli sviluppi di una sua incursione

dal 25' st Miretti 6 - meno fisico e ordinato di Thuram, ma utile a dare più dinamismo e qualità al centrocampo bianconero senza troppi rischi

Kostic 5 - fatica a spingere con i tempi giusti e perde il duello con Palestra. Sul primo gol si distrae, si fa saltare e i sardi ringraziano. Spalletti lo toglie all'intervallo

1' st Cambiaso 6,5 - più equilibrato e sicuro di Kostic in entrambe le fasi. Dopo il suo ingresso a sinistra la Juve non soffre più e crea con più ordine e qualità. Preciso e prezioso anche quando si accentra in mediana scambiandosi la posizione con Thuram e quando si sposta a destra dopo l'ingresso di Cabal

Conceiçao 6,5 - dinamico nello stretto, cerca di far saltare il banco tra le linee con la sua rapidità. Nel primo tempo non riesce a incedere, nella ripresa invece semina il panico nell'area rossoblù in almeno tre occasioni e fallisce anche una buona chance per piazzare il tris su assist di Cambiaso

dal 39' st Cabal sv - dentro per coprire e difendere il risultato

Yildiz 7,5 - non molto coinvolto in avvio, si sveglia dopo il gol di Esposito e ribalta il risultato con una gran doppietta che decide la gara. Il primo gol è di "rapina" in area, il secondo una rasoiata precisa di sinistro. Letale sottoporta

dal 39' st Openda sv - tocca pochi palloni, ma li sbaglia quasi tutti. Non entra in partita

Vlahovic 6 - arretra, chiama palla addosso e battaglia con Obert e Luperto nel corpo a corpo cercando di lavorare con fisicità spalle alla porta, dopo il gol di Yildiz però si infortuna tirando in porta e deve alzare bandiera bianca quasi in lacrime. Uno stop che proccupa 

dal 31' David 5 - entra al posto di Vlahovic e lavora da boa al centro dell'attacco provando a legare il gioco. Gioca troppo facile spalle alla porta cercando solo l'uno-due con i centrocampisti e sbaglia tanti palloni. Non tira in porta e non incide

Yildiz ribalta il Cagliari con una doppietta: la Juve torna a vincere e prova a rilanciarsi

CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 5,5, Luperto 6, Obert 5 (9' st Idrissi 5,5); Palestra 6,5, Adopo 6 (35' st Gaetano 5,5), Deiola 5,5, Folorunsho 6 (35' st Kilicsoy 5,5), Liteta 5,5 (9' st Prati 6); Esposito 6,5 (25' st Felici 6), Borrelli 5,5.
A disp.: Ciocci, Radunovic, Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo. All.: Pisacane

