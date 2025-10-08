Juve, fischi e qualche mugugno allo Stadium ma la società è sempre dalla parte di Tudor

Cinque pareggi consecutivi in altrettante partite, tra Champions e campionato, iniziano a preoccupare l'ambiente Juve. Il pari con il Milan, che sta stretto alla squadra dell'ex Allegri, ha sollevato qualche perplessità tra il pubblico dello Stadium che non ha nascosto il proprio disappunto al fischio finale. Tudor, comunque, non è in discussione. La società è totalmente dalla sua parte, così come il gruppo, e i tifosi bianconeri non vedono l'ora di fare qualche risultato pieno per continuare a mantenere intatta la stima e l'affetto nei confronti di chi è stato ed è juventino fino al midollo.