Juve: dubbi su David e Openda, ma anche Kolo Muani al Tottenham sta facendo fatica

I tifosi bianconeri si guardano indietro, chiedendosi se sia stata una buona idea rinunciare all'acquisto di Kolo Muani, che nella seconda metà della scorsa stagione si era ben inserito negli schemi bianconeri, mettendo a referto 8 gol e 1 assist in 16 partite di Serie A. Andando oltremanica, però, si scopre che l'avventura dell'attaccante francese al Tottenham non è iniziata nel migliore dei modi, e che Kolo Muani in questa stagione ha giocato solo 13 minuti. Scelta tecnica? No. Il Tottenham crede nel giocatore, che però è alle prese con un problema fisico alla gamba che gli sta impedendo di esordire in Premier League. Già, perché l'unica presenza di Kolo Muani con gli Spurs è avvenuta in uno spezzone di gara in Champions League contro il Villarreal. Da quel momento, il problema alla gamba gli ha impedito di giocare contro Brighton, Wolverhampton e Leeds.