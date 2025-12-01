Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari con un passo troppo lento, altre corrono di più

01 Dic 2025 - 10:19
© Getty Images

© Getty Images

Cagliari a testa alta e in partita sino all'ultimo a Torino contro la Juventus. Ma manca la vittoria. L'ultima volta il 19 settembre: successo esterno con il Lecce. Era la quarta di campionato. Da allora, tra le otto squadre che lottano per la salvezza, il Cagliari non è andato molto lontano: è una delle squadre che ha il rendimento peggiore. Solo quattro punti in nove giornate. Nella classifica parziale, dalla quinta (match dell'infortunio a Belotti) alla tredicesima giornata, il Cagliari è penultimo insieme alla Fiorentina: peggio, nello stesso periodo, ha fatto soltanto il Verona con tre punti. Le altre, dalla quinta in poi: Lecce 12 punti, Pisa, Parma e Genoa 9, Cremonese 6 (ma deve giocare stasera). In queste giornate il Cagliari ha in qualche modo dilapidato il tesoretto accumulato nelle prime quattro giornate con due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Risultato finale: undici punti in tredici gare. Con la linea della zona retrocessione che non è mai stata così vicina: Cagliari, dopo la sconfitta con la Juventus, quartultimo insieme a Genoa e Parma. A un solo punto di distanza dalla terzultima, il Pisa. Una squadra che il Cagliari affronterà dopo le gare con Roma e Atalanta, il 21 dicembre. Nel frattempo c'è anche la Coppa Italia: la squadra di Pisacane dovrà affrontare al Diego Maradona il Napoli. E sarà verosimilmente maxi turnover visto che la necessità, ora più che mai, è quella di fare punti con la Roma. Il mister, anche per questo, terrà probabilmente fermo ai box Mina. Ieri il colombiano, alla ripresa degli allenamenti anticipata proprio in vista della gara con il Napoli, è rimasto a riposo e si è sottoposto a terapie per rimettersi in sesto dopo il forfait di sabato contro la Juventus. Di mezzo c'è una contusione: niente di preoccupante, contro la Roma potrebbe stringere i denti ed essere della partita. Per Pisacane è emergenza difesa: il tecnico deve fare a meno anche di Zè Pedro. Difficile il recupero per la Coppa Italia di Mazzitelli, ancora infortunato, giocatore finora poco impiegato e che a Napoli avrebbe potuto anche trovare spazio nell'undici iniziale.

