JUVE

Juventus, il bollettino su Bremer: "Intervento perfettamente riuscito"

L'operazione è andata secondo i piani: ora il brasiliano inizierà l'iter riabilitativo. Per rivederlo in campo però potrebbe volerci più del previsto

14 Ott 2025 - 13:02

La Juventus in mattinata ha pubblicato un bollettino medico sulle condizioni di Gleison Bremer dopo l'intervento chirurgico al menisco mediale svolto a Lione. Questo il comunicato dei bianconeri: "Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica"

Juve, l'infortunio di Bremer complica i piani: tre alternative in difesa per Tudor

Un atto dovuto dopo la comunicazione del problema occorso al centrale brasiliano arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un intoppo che complicherà, e non poco, i piani di Igor Tudor dopo la sosta. Bremer è il perno su cui si base la difesa bianconera e, anche a sentire  il parere di Fabrizio Tencone, ex medico della Juventus dal 1995 al 2002, il tecnico croato potrebbe dover fare a meno del suo leader difensivo anche più a lungo dei canonici 24-42 giorni, tempo di recupero base per questo tipo di infortunio: "Generalmente i calciatori per un problema di questo tipo impiegano 28-42 giorni per rientrare, ma nel suo caso è probabile che ci voglia più tempo proprio perché in passato ha sofferto la rottura del crociato del ginocchio sinistro: per eliminare ogni rischio di ricaduta dovrà stare fermo per almeno due settimane, poi potrà iniziare il lavoro di recupero sul campo". 

Juventus, per sostituire Bremer si pensa a Skriniar

Secondo queste previsioni Bremer potrebbe stare ai box per circa due mesi abbondanti, le stime per il rientro si aggirano tra le 8 e le 10 settimane. Una pessima notizia in un momento della stagione ricco di impegni per la Juventus: dalla sfida di Champions con il Real al derby con il Toro. Il centrale brasiliano infatti salterà come minimo 12 partite:

  •  Como-Juventus (Serie A, 7° giornata) - 19 ottobre
  • Real Madrid-Juventus (Champions League, 3° giornata) - 22 ottobre
  • Lazio-Juventus (Serie A, 8° giornata) - 26 ottobre
  • Juventus-Udinese (Serie A, 9° giornata ) - 29 ottobre
  • Cremonese-Juventus (Serie A, 10° giornata) - 1 novembre
  • Juventus-Sporting CP (Champions League, 4° giornata) - 4 novembre 
  • Juventus-Torino (11° giornata Serie A) - sabato 8 novembre
  • Fiorentina-Juventus (12°giornata Serie A) - 22 novembre
  • Bodo Glimt-Juventus (Champions League, 5° giornata) - 25 novembre
  • Juventus-Cagliari (13°giornata Serie A) - 29 novembre
  • Juventus - Udinese (Coppa Italia) - 2 dicembre
  • Napoli - Juventus (14° giornata Serie A) - 7 dicembre

Bremer si fa male, i tifosi Juve se la prendono coi dirigenti: "Mercato sbagliato"

