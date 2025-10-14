Juventus, il bollettino su Bremer: "Intervento perfettamente riuscito"

Un atto dovuto dopo la comunicazione del problema occorso al centrale brasiliano arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un intoppo che complicherà, e non poco, i piani di Igor Tudor dopo la sosta. Bremer è il perno su cui si base la difesa bianconera e, anche a sentire il parere di Fabrizio Tencone, ex medico della Juventus dal 1995 al 2002, il tecnico croato potrebbe dover fare a meno del suo leader difensivo anche più a lungo dei canonici 24-42 giorni, tempo di recupero base per questo tipo di infortunio: "Generalmente i calciatori per un problema di questo tipo impiegano 28-42 giorni per rientrare, ma nel suo caso è probabile che ci voglia più tempo proprio perché in passato ha sofferto la rottura del crociato del ginocchio sinistro: per eliminare ogni rischio di ricaduta dovrà stare fermo per almeno due settimane, poi potrà iniziare il lavoro di recupero sul campo".