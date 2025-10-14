Juventus, il bollettino su Bremer: "Intervento perfettamente riuscito"

Bremer si fa male, i tifosi Juve se la prendono coi dirigenti: "Mercato sbagliato"
L'operazione è andata secondo i piani: ora il brasiliano inizierà l'iter riabilitativo. Per rivederlo in campo però potrebbe volerci più del previsto
La Juventus in mattinata ha pubblicato un bollettino medico sulle condizioni di Gleison Bremer dopo l'intervento chirurgico al menisco mediale svolto a Lione. Questo il comunicato dei bianconeri: "Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia artoscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica"
Un atto dovuto dopo la comunicazione del problema occorso al centrale brasiliano arrivata come un fulmine a ciel sereno. Un intoppo che complicherà, e non poco, i piani di Igor Tudor dopo la sosta. Bremer è il perno su cui si base la difesa bianconera e, anche a sentire il parere di Fabrizio Tencone, ex medico della Juventus dal 1995 al 2002, il tecnico croato potrebbe dover fare a meno del suo leader difensivo anche più a lungo dei canonici 24-42 giorni, tempo di recupero base per questo tipo di infortunio: "Generalmente i calciatori per un problema di questo tipo impiegano 28-42 giorni per rientrare, ma nel suo caso è probabile che ci voglia più tempo proprio perché in passato ha sofferto la rottura del crociato del ginocchio sinistro: per eliminare ogni rischio di ricaduta dovrà stare fermo per almeno due settimane, poi potrà iniziare il lavoro di recupero sul campo".
Secondo queste previsioni Bremer potrebbe stare ai box per circa due mesi abbondanti, le stime per il rientro si aggirano tra le 8 e le 10 settimane. Una pessima notizia in un momento della stagione ricco di impegni per la Juventus: dalla sfida di Champions con il Real al derby con il Toro. Il centrale brasiliano infatti salterà come minimo 12 partite:
