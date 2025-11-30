Logo SportMediaset

Calcio
juventus
juventus

Juventus, ansia per Vlahovic: si teme un lungo stop e l'addio al 2025

Per Vlahovic si teme uno stop di due mesi: salterebbe i big match con Napoli e Roma

di Stefano Fiore
30 Nov 2025 - 10:02

È bastata una frase, letta in un labiale inequivocabile, per gelare la Juventus e lo stadio: "Mi sono fatto male, mi sono fatto male". Poco dopo la mezz'ora di gioco lo sguardo di Dusan Vlahovic si è spento in una smorfia di dolore per le condizioni della gamba sinistra. Mani al volto e sguardo basso: una scena che fa temere il peggio per l'immediato futuro.

Sospetto stiramento: esami decisivi e tempi di recupero

 Mentre Vlahovic guadagnava gli spogliatoi, lasciando il posto a Jonathan David e costringendo Spalletti a dare nuove istruzioni a Openda, si è materializzato lo scenario peggiore. La sensazione, confermata anche dall'allenatore in conferenza stampa, è che il problema muscolare sia in realtà un serio stiramento.

Oggi il serbo si sottoporrà ai primi controlli, ma saranno gli esami strumentali di domani a definire il quadro esatto. Si teme uno stop di almeno due mesi. Questo significherebbe saltare tutte le partite rimanenti fino alla fine del 2025, con un grosso punto interrogativo sulla disponibilità per l'inizio del 2026.

Emergenza nei big match: salta Napoli e Roma

 L'infortunio arriva nel momento peggiore del calendario. Nella migliore delle ipotesi, Vlahovic dovrà stare lontano dal campo per un periodo prolungato, il che certifica la sua assenza per il big match contro il Napoli e, molto probabilmente, anche per la sfida contro la Roma di Gasperini. La Juventus dovrà ora adottare un "nuovo corso" forzato, affidandosi alla coppia David-Openda per non perdere terreno in campionato.

Juventus, la rabbia di Spalletti per i gol sbagliati da Vlahovic e Openda

vlahovic
infortunio
cagliari
esami
tempi di recupero

