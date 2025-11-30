Juventus, ansia per Vlahovic: si teme un lungo stop e l'addio al 2025

È bastata una frase, letta in un labiale inequivocabile, per gelare la Juventus e lo stadio: "Mi sono fatto male, mi sono fatto male". Poco dopo la mezz'ora di gioco lo sguardo di Dusan Vlahovic si è spento in una smorfia di dolore per le condizioni della gamba sinistra. Mani al volto e sguardo basso: una scena che fa temere il peggio per l'immediato futuro.