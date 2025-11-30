Logo SportMediaset

Juventus, Spalletti e quel siparietto coi tifosi che criticavano David: "Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi!"

Il tecnico bianconero si è girato verso la tribuna nel corso del match col Cagliari e si è messo a discutere con alcuni fan bianconeri

di Daniele Pezzini
30 Nov 2025 - 11:24
© X

© X

La vittoria in rimonta sul Cagliari ha portato alla Juventus altri tre punti, ma non ha sopito i malumori che da tempo serpeggiano tra i tifosi bianconeri, in particolar modo riguardo le prestazioni di alcuni giocatori. Tra i più bersagliati dal pubblico dell'Allianz Stadium, nel secondo tempo, ci sono stati i due nuovi acquisti Openda e David, autori di una gara luci e ombre, con una serie di errori tecnici banali che hanno spazientito molti sugli spalti.

Qualcuno, in particolare, se l'è presa molto con il canadese, criticandolo aspramente proprio dalla tribuna alle spalle dell'area tecnica occupata da Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, indispettito, si è girato verso il tifoso e ha preso le difese del suo giocatore. Il tutto è stato immortalato da un altro spettatore presente, che ha diffuso il video sul suo canale TikTok. L'audio ovviamente non è pulitissimo, ma si sente chiaramente Spalletti urlare: "Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi!", dopodiché l'allenatore toscano allarga le braccia e torna a seguire la gara.

