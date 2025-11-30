Juventus, Spalletti e quel siparietto coi tifosi che criticavano David: "Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi!"

Qualcuno, in particolare, se l'è presa molto con il canadese, criticandolo aspramente proprio dalla tribuna alle spalle dell'area tecnica occupata da Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero, indispettito, si è girato verso il tifoso e ha preso le difese del suo giocatore. Il tutto è stato immortalato da un altro spettatore presente, che ha diffuso il video sul suo canale TikTok. L'audio ovviamente non è pulitissimo, ma si sente chiaramente Spalletti urlare: "Cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi!", dopodiché l'allenatore toscano allarga le braccia e torna a seguire la gara.