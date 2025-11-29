Serie A, Juve-Cagliari 2-1: decide una doppietta di Yildiz

LE STATISTICHE

Con la doppietta contro il Cagliari, Kenan Yildiz ha agganciato Pietro Anastasi al settimo posto dei migliori marcatori bianconeri in Serie A prima di compiere i 21 anni (13 gol).

Tra i giocatori con almeno 20 partecipazioni al gol nel 2025 nei Big-5 all comps, solo Lamine Yamal (37, 2007) e Désiré Doué (30, giugno 2005) sono più giovani di Kenan Yildiz (maggio 2005 - 21, 13G+8A).

Nessuna squadra ha vinto più partite casalinghe della Juventus nel 2025 in Serie A (12, come Napoli, Inter e Roma).

Nessun giocatore ha partecipato a più gol di Kenan Yildiz in casa in questa Serie A: sette (al pari di Nico Paz), quattro reti e tre assist.

Kenan Yildiz è il giocatore che ha partecipato a più gol in casa nei cinque maggiori campionati europei in corso, tra quelli che hanno contribuito a solo marcature casalinghe: sette, quattro reti e tre assist.

La Juventus ha registrato tre successi nelle uttime cinque partite di Serie A (2N), dopo che non aveva mai vinto nelle cinque precedenti (3N, 2P).

Solo Federico Dimarco e Emil Holm (entrambi quattro) hanno fornito più assist rispetto a Marco Palestra tra i difensori in questa Serie A (tre come Alessandro Bastoni).

Sebastiano Esposito è andato a segno per due presenze consecutive di Serie A per la seconda volta in carriera, la prima da dicembre 2024-gennaio 2025 (tre in quel caso, con l’Empoli).

Pierre Kalulu è tornato a fornire un assist in Serie A 1324 giorni dopo l’ultima volta (15 aprile 2022 contro il Genoa).

Kenan Yildiz ha realizzato la sua seconda marcatura multipla in Serie A, dopo la doppietta contro l’Inter ad ottobre 2024.

Il Cagliari (4N, 5P) non ha trovato il successo per nove gare di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2023 (14 in quel caso).

Manuel Locatelli, ha raggiunto le 200 presenze in tutte le competizioni con la Juventus. Da quando ha esordito in bianconero (agosto 2021) è il sesto giocatore di Serie A a raggiungere questo traguardo con una singola squadra dopo Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Federico Dimarco.