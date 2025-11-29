Serie A, Juve-Cagliari 2-1: decide una doppietta di Yildiz

© IPA
© IPA
Allo Stadium i sardi vanno in vantaggio con Esposito, poi i bianconeri ribaltano tutto grazie a due guizzi del turcodi Stefano Ronchi
© IPA
© IPA
Dopo il successo col Bodo in Campions, la Juve torna a vincere anche in campionato. Nella 13.ma giornata di Serie A la squadra di Spalletti batte 2-1 il Cagliari e prova a rilanciarsi in classifica a quota 23 punti. Allo Stadium nel primo tempo Esposito sblocca la gara su assist di Palestra (26'), poi sale in cattedra Yildiz e i bianconeri ribaltano il risultato grazie a una doppietta del turco (27' e 46'). Nella ripresa Perin e Caprile rispondono presente su Conceiçao e Idrissi, poi la Juve gestisce il possesso con ordine, chiude gli spazi e difende il vantaggio sfiorando anche il tris con Koopmeiners e Conceiçao.
Dopo la Champions, Spalletti schiera Perin in porta, recupera Vlahovic e piazza Yildiz e Conceiçao sulla trequarti con McKennie e Conceiçao sugli esterni. Senza Mina e a caccia di una vittoria che manca da settembre, Pisacane invece in attacco punta tutto sulla coppia Esposito-Borrelli. In avvio sono i bianconeri a fare il match, ma a ritmi bassi e senza guizzi nell'uno contro uno il match non decolla. Per 25' va in scena una gara molto tattica, poi due episodi accendono la gara nel giro di due minuti.
Da una parte Palestra umilia Kostic ed Esposito batte Perin, dall'altra invece Thuram strappa centralmente e Yildiz si fa trovare pronto in area per pareggiare i conti. Un uno-due che allunga le squadre e apre gli spazi. Dopo un diagonale di sinistro, Vlahovic chiede il cambio ed esce dolorante dal campo lasciando il posto a David, poi Caprile blocca un'incornata di Conceiçao, McKennie non centra la porta da buona posizione e nel recupero del primo tempo Yildiz va di nuovo a bersaglio ribaltando il risultato con un sinistro preciso.
La ripresa inizia con una parata di Caprile su Conceiçao e una di Perin su Idrissi, poi il Cagliari alza il baricentro a caccia del pari e la gara si trasforma in un match segnato da tanti duelli individuali e uno contro uno a tutto campo e dalla manovra avvolgente bianconera. Da una parte Koopmeiners e Conceiçao sfiorano il tris, dall'altra invece Felici testa i riflessi di Perin e tra continue ripartenze la gara si chiude su un colpo di testa di Gaetano che non sfonda. La Juve targata Spalletti incassa la prima vittoria allo Stadium, torna a vincere e prova a rilanciarsi.
IL TABELLINO
JUVE-CAGLIARI 2-1
Juve (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (25' st Miretti), Kostic (1' st Cambiaso); Conceiçao (39' st Cabal), Yildiz (39' st Openda); Vlahovic (31' David).
A disp.: Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Obert (9' st Idrissi); Palestra, Adopo (35' st Gaetano), Deiola, Folorunsho (35' st Kilicsoy), Liteta (9' st Prati); Esposito (25' st Felici), Borrelli.
A disp.: Ciocci, Radunovic, Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Cavuoti, Pavoletti, Luvumbo. All.: Pisacane
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 26' Esposito (C), 27' Yildiz (J)
Ammoniti: Cambiaso (J); Obert, Folorunsho, Felici, Prati, Deiola (C)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Con la doppietta contro il Cagliari, Kenan Yildiz ha agganciato Pietro Anastasi al settimo posto dei migliori marcatori bianconeri in Serie A prima di compiere i 21 anni (13 gol).
Tra i giocatori con almeno 20 partecipazioni al gol nel 2025 nei Big-5 all comps, solo Lamine Yamal (37, 2007) e Désiré Doué (30, giugno 2005) sono più giovani di Kenan Yildiz (maggio 2005 - 21, 13G+8A).
Nessuna squadra ha vinto più partite casalinghe della Juventus nel 2025 in Serie A (12, come Napoli, Inter e Roma).
Nessun giocatore ha partecipato a più gol di Kenan Yildiz in casa in questa Serie A: sette (al pari di Nico Paz), quattro reti e tre assist.
Kenan Yildiz è il giocatore che ha partecipato a più gol in casa nei cinque maggiori campionati europei in corso, tra quelli che hanno contribuito a solo marcature casalinghe: sette, quattro reti e tre assist.
La Juventus ha registrato tre successi nelle uttime cinque partite di Serie A (2N), dopo che non aveva mai vinto nelle cinque precedenti (3N, 2P).
Solo Federico Dimarco e Emil Holm (entrambi quattro) hanno fornito più assist rispetto a Marco Palestra tra i difensori in questa Serie A (tre come Alessandro Bastoni).
Sebastiano Esposito è andato a segno per due presenze consecutive di Serie A per la seconda volta in carriera, la prima da dicembre 2024-gennaio 2025 (tre in quel caso, con l’Empoli).
Pierre Kalulu è tornato a fornire un assist in Serie A 1324 giorni dopo l’ultima volta (15 aprile 2022 contro il Genoa).
Kenan Yildiz ha realizzato la sua seconda marcatura multipla in Serie A, dopo la doppietta contro l’Inter ad ottobre 2024.
Il Cagliari (4N, 5P) non ha trovato il successo per nove gare di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2023 (14 in quel caso).
Manuel Locatelli, ha raggiunto le 200 presenze in tutte le competizioni con la Juventus. Da quando ha esordito in bianconero (agosto 2021) è il sesto giocatore di Serie A a raggiungere questo traguardo con una singola squadra dopo Lautaro Martinez, Nicolò Barella, Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Federico Dimarco.