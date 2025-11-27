Da Platini a Pioli: i campioni del mondo 1985 in visita alla Continassa

© juventus.com
La Juventus ha fatto un salto nel passato. Alla Continassa, infatti, i vertici della società Damien Comolli, Giorgio Chiellini e François Modesto hanno accolto diversi calciatori che hanno fatto la storia del club nel 1985, quando vinsero la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniores e diventarono campioni del mondo.
Nella clip pubblicata sugli account social ufficiali, si vedono Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz e gli altri calciatori del tecnico Spalletti abbracciare e stringere le mani a Platini, Tacconi e Brio, giusto per citarne alcuni. Successivamente, Pioli e compagni hanno voluto ricordare le vittime dell'Heysel visitando "Verso Altrove", il memoriale posizionato a pochi isolati dalla Continassa che celebra i 39 caduti tragicamente allo stadio durante la finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985.