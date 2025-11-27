Juventus Da Platini a Pioli: i campioni del mondo 1985 in visita alla Continassa

La Juventus ha fatto un salto nel passato. Alla Continassa, infatti, i vertici della società Damien Comolli, Giorgio Chiellini e François Modesto hanno accolto diversi calciatori che hanno fatto la storia del club nel 1985, quando vinsero la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniores e diventarono campioni del mondo.