Calcio
juventus
Juventus

Da Platini a Pioli: i campioni del mondo 1985 in visita alla Continassa

La Juventus ha fatto un salto nel passato. Alla Continassa, infatti, i vertici della società Damien Comolli, Giorgio Chiellini e François Modesto hanno accolto diversi calciatori che hanno fatto la storia del club nel 1985, quando vinsero la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniores e diventarono campioni del mondo. 

27 Nov 2025 - 18:25
Nella clip pubblicata sugli account social ufficiali, si vedono Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz e gli altri calciatori del tecnico Spalletti abbracciare e stringere le mani a Platini, Tacconi Brio, giusto per citarne alcuni. Successivamente, Pioli e compagni hanno voluto ricordare le vittime dell'Heysel visitando "Verso Altrove", il memoriale posizionato a pochi isolati dalla Continassa che celebra i 39 caduti tragicamente allo stadio durante la finale di Coppa dei Campioni del 29 maggio 1985.

Ultimi video

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

La festa del Flamengo finisce male: duri scontri con la polizia

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

Miranda, che attacco a Spalletti: "Ha imposto la paura e come uomo... lasciamo stare"

David scongela la Juve al 91': prima vittoria europea, Spalletti tiene vive le speranze playoff

Bodo-Juve nel gelo: allerta meteo e forte rischio neve, la situazione

Standard & Poor's declassa Tether, secondo maggiore azionista Juve: "Troppi rischi"

Disastro Adzic, Yildiz entra e dà la scossa. Letargo finito per Openda e David