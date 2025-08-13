Logo SportMediaset
Juve, Locatelli cita Vialli: "Con il lavoro di squadra si vince". Tudor ai tifosi: "Daremo tutto"

Il capitano bianconero prima della sfida contro la Next Gen: "Grande responsabilità che sono fiero di avere"

13 Ago 2025 - 19:04
© Getty Images

© Getty Images

"Per me è un’emozione incredibile essere capitano della mia squadra del cuore, una grande responsabilità che sono fiero di avere". Parole di Manuel Locatelli davanti ai tifosi della Juve all'Allianz Stadium a pochi minuti dall'inizio dell'amichevole in famiglia contro la Next Gen. "Non voglio parlare di me ma voglio citare una leggenda come Vialli, una persona incredibile - ha proseguito a Dazn - Con il lavoro di squadra si vince, è il nostro obiettivo come diceva Luca, forza Juve". Poi parola al tecnico bianconero Igor Tudor, che ha rigraziato i tifosi della loro presenza nonostante il gran caldo. Significa amore. Posso promettere che questi ragazzi daranno tutto, sempre. Con voi vicini possiamo fare grandi cose". Allo Stadium presente anche Il numero uno di Exor John Elkann con la dirigenza al completo.

