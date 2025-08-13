Amichevoli, Juventus contro Juventus NextGen: segui la sfida in famiglia in diretta

© Getty Images
Torna ancora una volta l'amichevole in famiglia per la Juventus che stavolta si giocherà all'Allianz Stadium. L'appuntamento per la sfida fra i bianconeri allenati da Igor Tudor e quelli guidati da Massimo Brambilla ha visto la presenza della dirigenza al completo in tribuna.
IL TABELLINO
JUVENTUS-JUVENTUS NEXTGEN 2-0
Marcatori: 15' Douglas Luiz, 33' Vlahovic
JUVENTUS (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie, Kostic; Miretti, Douglas Luiz; Vlahovic. All.: Tudor
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Mangiapoco; Pedro Felipe, Owusu, Faticanti, Guerra, Vacca, Scaglia, Turicchia, Pietrelli, Cudrig, Adzic. All.: Brambilla.
LA CRONACA DEL MATCH
Secondo tempo
Invasione di campo all'Allianz Stadium come da tradizione per questo tipo di amichevole in famiglia per il club bianconero.
51' Slalom tra le maglie della difesa avversaria di Rouhi che dalla sinistra entra in area e serve David al centro dell'area: tiro centrale dell'attaccante canadese, ma prima grande occasione della ripresa.
Si riparte! Tudor schiera David al centro dell'attacco
Fine primo tempo. Prima squadra avanti di due gol.
44' Ritmi blandi verso la fine del primo tempo complice anche il gran caldo di Torino. Si scaldano i primi protagonisti che vedremo in campo nella Juventus del secondo tempo come Locatelli e Di Gregorio.
38' Problemi fisici per Fabio Miretti che pochi minuti dopo essere rimasto a terra per un fastidio al flessore è stato sostituito da Rouhi.
33' GOL DELLA JUVENTUS! VLAHOVIC FA 2-0. Gol e assist per Douglas Luiz che serve al centravanti il pallone del raddoppio da pochi passa. Non esulta.
20' Ci prova anche Dusan Vlahovic, ma la sua conclusione finisce alta ed accentua la rottura con i tifosi bianconeri. Fischi assordanti allo Stadium per il serbo.
15' GOL DELLA JUVENTUS! DOUGLAS LUIZ FA 1-0. Pallone per Kostic che rimette in mezzo per Douglas Luiz che di testa insacca in rete! Prima squadra avanti.
11' Occasione per la NextGen con Pedro Felipe che costringe Kelly a una bella chiusura in scivolata.
8' Ritmi blandi in questi primi minuti di gioco, pallino della sfida tra i piedi della formazione di Tudor.
5' La Juve fa girare palla, McKennie tenta l’imbucata ma viene murato da Pedro Felipe. Prima Kelly ha provato a mettere in mezzo per Miretti, ma senza impensierire la difesa avversaria.
Si parte!
Primo tempo
