Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
LIVE

AMICHEVOLE

Amichevoli, Juventus contro Juventus NextGen: segui la sfida in famiglia in diretta

Segui tutte le azioni della sfida all'Allianz Stadium tra i bianconeri di Tudor e la formazione di Serie C

13 Ago 2025 - 19:44
1 di 5
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Torna ancora una volta l'amichevole in famiglia per la Juventus che stavolta si giocherà all'Allianz Stadium. L'appuntamento per la sfida fra i bianconeri allenati da Igor Tudor e quelli guidati da Massimo Brambilla ha visto la presenza della dirigenza al completo in tribuna.

IL TABELLINO
JUVENTUS-JUVENTUS NEXTGEN 2-0
Marcatori: 15' Douglas Luiz, 33' Vlahovic
JUVENTUS (3-4-2-1): Pinsoglio; Gatti, Rugani, Kelly; Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie, Kostic; Miretti, Douglas Luiz; Vlahovic. All.: Tudor
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Mangiapoco; Pedro Felipe, Owusu, Faticanti, Guerra, Vacca, Scaglia, Turicchia, Pietrelli, Cudrig, Adzic. All.: Brambilla.

LA CRONACA DEL MATCH

Secondo tempo

Invasione di campo all'Allianz Stadium come da tradizione per questo tipo di amichevole in famiglia per il club bianconero.

51' Slalom tra le maglie della difesa avversaria di Rouhi che dalla sinistra entra in area e serve David al centro dell'area: tiro centrale dell'attaccante canadese, ma prima grande occasione della ripresa.

Si riparte! Tudor schiera David al centro dell'attacco

Fine primo tempo. Prima squadra avanti di due gol.

44' Ritmi blandi verso la fine del primo tempo complice anche il gran caldo di Torino. Si scaldano i primi protagonisti che vedremo in campo nella Juventus del secondo tempo come Locatelli e Di Gregorio.

38' Problemi fisici per Fabio Miretti che pochi minuti dopo essere rimasto a terra per un fastidio al flessore è stato sostituito da Rouhi.

33' GOL DELLA JUVENTUS! VLAHOVIC FA 2-0. Gol e assist per Douglas Luiz che serve al centravanti il pallone del raddoppio da pochi passa. Non esulta.

20' Ci prova anche Dusan Vlahovic, ma la sua conclusione finisce alta ed accentua la rottura con i tifosi bianconeri. Fischi assordanti allo Stadium per il serbo.

15' GOL DELLA JUVENTUS! DOUGLAS LUIZ FA 1-0. Pallone per Kostic che rimette in mezzo per Douglas Luiz che di testa insacca in rete! Prima squadra avanti. 

11' Occasione per la NextGen con Pedro Felipe che costringe Kelly a una bella chiusura in scivolata.

8' Ritmi blandi in questi primi minuti di gioco, pallino della sfida tra i piedi della formazione di Tudor.

5' La Juve fa girare palla, McKennie tenta l’imbucata ma viene murato da Pedro Felipe. Prima Kelly ha provato a mettere in mezzo per Miretti, ma senza impensierire la difesa avversaria.

Si parte!

Primo tempo

juventus
amichevoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

05:58
DICH ENZO RAIOLA donnarumma DICH

Raiola, agente di Donnarumma, in esclusiva: "Ecco dove giocherà Gigio"

00:46
DICH SOHM FIORENTINA 13/8 DICH

Fiorentina, Sohm: "Dobbiamo alzare il livello, porterò fisico e corsa"

01:01
MCH TIFOSI PSG IN GIRO PER UJDINE MCH

Udine, cresce l'attesa per la Supercoppa: i tifosi Psg ci credono

01:24
MCH ATLETICO NACIONAL-SAN PAOLO 0-0 MCH

Atletico Nacional-San Paolo 0-0: i colombiani falliscono due rigori in Libertadores

01:57
DICH CONTE 1 DICH

Conte: "Milinkovic-Savic non è un secondo, il posto se lo giocherà con Meret"

00:48
DICH CONTE 2 DICH

Conte: "Non è detto che giocheremo sempre con lo stesso sistema di gioco"

01:27
DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

01:45
Stasera la Supercoppa

Stasera la Supercoppa

01:35
4 azzurri emigranti

4 azzurri emigranti

01:33
Dzeko ancora senza gol

Dzeko ancora senza gol

01:44
Napoli ripensa a Elmas

Napoli ripensa a Elmas

01:32
Dybala pronto a tornare

Dybala pronto a tornare

01:57
Estupinan e Terracciano

Estupinan e Terracciano

03:18
Oggi Juve-Juve Next Gen

Oggi Juve-Juve Next Gen

01:56
Il caso Donnarumma

Il caso Donnarumma

05:58
DICH ENZO RAIOLA donnarumma DICH

Raiola, agente di Donnarumma, in esclusiva: "Ecco dove giocherà Gigio"

I più visti di Juventus

Juve, primi segnali incoraggianti: Kolo Muani in arrivo, ma a una condizione

 Igor Tudor

Cambiaso trascina la Juventus: doppietta e colpo esterno a Dortmund contro il Borussia

Juve, test con la Next Gen: Vlahovic alla prova Stadium continua a bloccare il mercato

Allegri compie 58 anni, gli auguri della Juventus: "Buon compleanno, Max"

Juve, risolto il mistero social degli auguri a Pippo Inzaghi

Caso Suarez: il Corriere pubblica i dialoghi tra il legale della Juve e il dg dell'Ateneo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:34
Supercoppa Uefa: Udine celebra calcio, territorio, sostenibilità
18:33
Nuovo test per la Juve Women: il 30 agosto contro l'Everton
17:50
Juventus-Juventus NG, le formazioni ufficiali: Vlahovic parte dall'inizio
17:41
Rashford, bordate allo United: "Così non si vince"
17:22
Deulofeu non si arrende: "Sogno di tornare in campo con l'Udinese"