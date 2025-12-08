La Juve stecca al Maradona: soliti limiti, difesa molle e Spalletti sbaglia le mosse

Super-Hojlund affossa la Juve: il Napoli resta in vetta
Col tandem d'attacco Yildiz-Conceiçao i bianconeri regalano un tempo al Napoli, vanno in tilt su Neres e Hojlund e nella ripresa si fanno sorprendere subito dopo l'inspiegabile sostituzione di Yildizdi Stefano Ronchi
Dopo tre vittorie di fila tra Champions, campionato e Coppa Italia, la Juve torna da Napoli con una sconfitta pesante per la classifica (-8 dalla vetta e -4 dalla zona Champions) e per il morale. Al Maradona gli uomini di Spalletti non solo hanno fallito un prova di maturità importante, ma hanno mostrato anche i soliti limiti e difetti al termine di una gara giocata sottoritmo, con poca qualità e coraggio e con le idee piuttosto confuse sul piano tattico e sui meccanismi di gioco.
Partiti con Yildiz e Conceiçao davanti e McKennie trequartista, a Napoli nel primo tempo i bianconeri non sono riusciti a sorprendere la banda di Conte e hanno subito il maggior dinamismo e tasso tecnico azzurro, verticalizzando col contagocce, andando in tilt su Neres e Hojlund e chiudendo la prima frazione di gioco in svantaggio, con tante difficoltà nel gioco aereo in difesa e zero tiri nella porta di Milinkovic-Savic.
Situazione a cui Spalletti ha cercato di rimediare nella ripresa tornando al 3-4-2-1 e trovando anche il pareggio in contropiede, ma che negli ultimi venti minuti del match è di nuovo precipitata a causa di un atteggiamento troppo passivo in ogni zona del campo e di paio di mosse complicate da spiegare come la sostituzione di Yildiz e l'ingresso tardivo di Zhegrova. Tutto condito delle ennesime prestazioni impalpabili di David e Openda, sempre più oggetti misteriosi e difficili da inserire con efficacia nello scacchiere offensivo bianconero, e da una prova generale troppo timida nelle giocate individuali e poco cattiva nei duelli e nei contrasti difensivi. Dettagli che al Maradona hanno fatto la differenza e castigato una Juve ancora a caccia di un'identità tattica precisa e sempre lontana dai piani alti della classifica.
