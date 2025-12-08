Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

La Juve stecca al Maradona: soliti limiti, difesa molle e Spalletti sbaglia le mosse

Col tandem d'attacco Yildiz-Conceiçao i bianconeri regalano un tempo al Napoli, vanno in tilt su Neres e Hojlund e nella ripresa si fanno sorprendere subito dopo l'inspiegabile sostituzione di Yildiz

di Stefano Ronchi
08 Dic 2025 - 08:37

Dopo tre vittorie di fila tra Champions, campionato e Coppa Italia, la Juve torna da Napoli con una sconfitta pesante per la classifica (-8 dalla vetta e -4 dalla zona Champions) e per il morale. Al Maradona gli uomini di Spalletti non solo hanno fallito un prova di maturità importante, ma hanno mostrato anche i soliti limiti e difetti al termine di una gara giocata sottoritmo, con poca qualità e coraggio e con le idee piuttosto confuse sul piano tattico e sui meccanismi di gioco.

Partiti con Yildiz e Conceiçao davanti e McKennie trequartista, a Napoli nel primo tempo i bianconeri non sono riusciti a sorprendere la banda di Conte e hanno subito il maggior dinamismo e tasso tecnico azzurro, verticalizzando col contagocce, andando in tilt su Neres e Hojlund e chiudendo la prima frazione di gioco in svantaggio, con tante difficoltà nel gioco aereo in difesa e zero tiri nella porta di Milinkovic-Savic

Situazione a cui Spalletti ha cercato di rimediare nella ripresa tornando al 3-4-2-1 e trovando anche il pareggio in contropiede, ma che negli ultimi venti minuti del match è di nuovo precipitata a causa di un atteggiamento troppo passivo in ogni zona del campo e di paio di mosse complicate da spiegare come la sostituzione di Yildiz e l'ingresso tardivo di Zhegrova. Tutto condito delle ennesime prestazioni impalpabili di David e Openda, sempre più oggetti misteriosi e difficili da inserire con efficacia nello scacchiere offensivo bianconero, e da una prova generale troppo timida nelle giocate individuali e poco cattiva nei duelli e nei contrasti difensivi. Dettagli che al Maradona hanno fatto la differenza e castigato una Juve ancora a caccia di un'identità tattica precisa e sempre lontana dai piani alti della classifica.  

Super-Hojlund affossa la Juve: il Napoli resta in vetta

1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

juve
spalletti

Ultimi video

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

01:40
Conte: "Napoli di uomini veri"

Conte: "Napoli di uomini veri"

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

03:46
Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

01:05
Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

01:40
Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

00:41
Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

00:47
Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

00:54
DICH CUESTA PRE PISA DICH

Cuesta: "A Pisa umiltà e determinazione per il risultato che vogliamo"

00:54
DICH ALLEGRI SU PULISIC DICH

Allegri: "Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione"

02:04
DICH ALLEGRI PRE TORINO X SITO DICH

Allegri: "Milan in Champions con le buone o con le cattive"

00:57
MCH RB LIPSIA-EINTRACHT 6-0 MCH

Il Lipsia disintegra l'Eintracht: 6-0 con tripletta del 19enne ivoriano Diomandè

00:27
MCH AUGSBURG-BAYER 2-0 MCH

Inatteso ko del Bayer Leverkusen, battuto 0-2 ad Augsburg

00:50
MCH SITTARD-AJAX 1-3 MCH

L'Ajax prova a risollevarsi con la vittoria contro il Fortuna Sittard"

00:42
MCH HEERENVEEN-PSV 0-2 MCH

Il Psv consolida la vetta battendo l'Heerenveen

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

I più visti di Juventus

Napoli-Juve ad alta tensione: mossa "anti-botti" di Spalletti, Conte non parla

Neres inventa, Hojlund sfonda, Yildiz un tiro un gol, Cabal e Kelly in tilt

La resa di Spalletti: "Sono stati più forti di noi, serve un passo avanti velocemente"

Spalletti: "Il Napoli dirà molto sul nostro futuro. La mia storia lì rimarrà per sempre"

"Buon compleanno Andrea!": gli auguri della Juve ad Agnelli per i 50 anni. E i tifosi gli chiedono di tornare

Spalletti ritrova Napoli da avversario: sfida con la città che lo ha tanto amato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:04
Ricatto all'ex attaccante del Tottenham Son: condannata a 4 anni
23:40
Serie A Women: il Como sale al 2° posto, cinquina Inter al Genoa
23:00
De Laurentiis: "Grande serata con il Condottiero alla guida di una magnifica squadra"
22:30
Insulti a Hermoso, Folorunsho: "Non posso che chiedere scusa"
22:23
Yildiz come Del Piero: il gol al Napoli vale un posto nella storia della Juventus