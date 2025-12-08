La Juve stecca al Maradona: soliti limiti, difesa molle e Spalletti sbaglia le mosse

Situazione a cui Spalletti ha cercato di rimediare nella ripresa tornando al 3-4-2-1 e trovando anche il pareggio in contropiede, ma che negli ultimi venti minuti del match è di nuovo precipitata a causa di un atteggiamento troppo passivo in ogni zona del campo e di paio di mosse complicate da spiegare come la sostituzione di Yildiz e l'ingresso tardivo di Zhegrova. Tutto condito delle ennesime prestazioni impalpabili di David e Openda, sempre più oggetti misteriosi e difficili da inserire con efficacia nello scacchiere offensivo bianconero, e da una prova generale troppo timida nelle giocate individuali e poco cattiva nei duelli e nei contrasti difensivi. Dettagli che al Maradona hanno fatto la differenza e castigato una Juve ancora a caccia di un'identità tattica precisa e sempre lontana dai piani alti della classifica.