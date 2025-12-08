Milan, eroico Pulisic: "Due giorni fa ero davvero morto e oggi..."

Convocato in extremis dopo due giorni di febbre a 39°, Pulisic ha deciso la gara del Milan a Torino con una doppietta da subentrato che lo hanno già portato a quota 9 gol in stagione (7 in campionato, primo posto nella classifica marcatori con Lautaro Martinez): "Due giorni fa ero davvero morto - racconta a fine gara -, oggi sono stato molto meglio. Sono felice di essere venuto qua per aiutare la squadra. È stato un po’ strano, voglio trovare più ritmo. La squadra sta facendo molto bene quest’anno, pensiamo partita per partita". E ancora: "Ieri non sapevamo se potevo giocare ma stamattina mi sono sentito molto meglio. Sono felice per i gol ma l’importante era vincere la partita".



I numeri di Pulisic

Prima di Christian Pulisic, rete dopo 35 secondi, l'ultimo giocatore del Milan che aveva segnato un gol più veloce da subentrato in Serie A era stato Alberto Paloschi dopo 19 secondi il 10 febbraio 2008 contro il Siena.