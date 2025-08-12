Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
il punto

Juventus, Vlahovic blocca il mercato bianconero: pronto a restare da separato in casa

Il serbo sembra non avere intenzione di scendere a compromessi e il suo ingaggio per la Juventus è un macigno

12 Ago 2025 - 10:48
© Getty Images

© Getty Images

Quella tra la Juventus e Dusan Vlahovic non è una storia destinata a concludersi né nel breve né in maniera positiva. Finito ai margini del progetto tecnico bianconero, con la società a caccia dell'affare per piazzarlo verso altri lidi per risparmiare sull'ingaggio monstre, il serbo fa muro e di accettare proposte sembra non averne intenzione. Né quelle di un rinnovo al ribasso dalla Vecchia Signora, men che meno quelle di una possibile cessione in prestito o a titolo definitivo. Un impasse non da poco che di fatto blocca il mercato del club che sente forte il peso dell'attaccante in bilancio.

Come riferito da Tuttosport, infatti, le cifre record del contratto di Vlahovic sono una vera e propria zavorra per la Juventus. Senza l'addio dell'attaccante, infatti, è difficile muoversi sul mercato, perché l'ingaggio dell'ex Fiorentina si fa sentire. Il costo all'ultimo anno di contratto da 15 milioni (e stipendio lordo di 23) è di quelli difficili da ignorare, soprattutto se da luglio a oggi il serbo ne ha già racimolati 2,7. E considerando che ai milioni non corrisponde ad apporto positivo in campo di DV9, purtroppo per la Juve e i suoi tifosi, il peso sembra doppio.

Leggi anche

Juve, primi segnali incoraggianti: Kolo Muani in arrivo, ma a una condizione

Sui social, ormai da tempo, è preso di mira dai tifosi, alla Continassa invece rischia di finire ai margini da qui alla fine della stagione se non si dovesse trovare una soluzione. Da una parte c'è l'intenzione del club, di cederlo a titolo definitivo o anche in prestito (con l'ipotesi rinnovo a cifre inferiori per evitare l'addio a zero la prossima estate ormai messa quasi da parte), dall'altra la presa di posizione dello stesso Vlahovic che avrebbe ribadito più e più volte l'intenzione di rimanere.

Leggi anche

Sancho conteso tra Juve, Inter e Roma: il punto sull'esterno

Secondo La Gazzetta dello Sport l'ultima spiaggia sarebbe quella della permanenza da separato in casa. Perché l'ingaggio faraonico dell'attaccante non permette a nessun club di avvicinarsi alle sue pretese senza sconti. E la dirigenza, in questo caso, dovrà correre ai ripari come possibile, incassando da altre cessioni i soldi necessari per muoversi sul mercato per arrivare al ritorno di Kolo Muani.

juventus
vlahovic

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:14
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:11
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:28
Calciomercato Live

Milan e Juve: il punto su Hojlund e Kolo Muani

01:36
Taremi saluta l'Inter

Taremi saluta l'Inter

01:32
Napoli saluta Raspadori

Napoli saluta Raspadori

01:14
Calciomercato live

Calciomercato live

01:50
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Juventus

Juve, primi segnali incoraggianti: Kolo Muani in arrivo, ma a una condizione

Kelly (Juventus)

Kelly può salutare la Juve dopo soli 6 mesi: la Premier League chiama

Lo Sporting fa muro per Hjulmand, la Juve studia O'Riley attendendo la cessione di Douglas Luiz

Vlahovic blocca il mercato bianconero, pronto a restare da separato in casa

La Juventus ci riprova per Renato Veiga. E per Kolo Muani spunta una carta a sorpresa

La Juve non chiude e il Newcastle piomba su Kolo Muani: contatti in corso con il Psg

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:21
Inter, Asllani verso l'addio? Sondaggio del Torino per il centrocampista
13:06
Cremonese, fatta per Silvestri: annuale con opzione al portiere
12:01
Psg, ufficiale l'arrivo di Zabarnyi dal Bournemouth
11:30
Borja Iglesias al Celta Vigo, è ufficiale
11:01
Parma, Man saluta: ufficiale il passaggio al PSV Eindhoven