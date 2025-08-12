Juventus, Vlahovic blocca il mercato bianconero: pronto a restare da separato in casa

Il serbo sembra non avere intenzione di scendere a compromessi e il suo ingaggio per la Juventus è un macigno
Quella tra la Juventus e Dusan Vlahovic non è una storia destinata a concludersi né nel breve né in maniera positiva. Finito ai margini del progetto tecnico bianconero, con la società a caccia dell'affare per piazzarlo verso altri lidi per risparmiare sull'ingaggio monstre, il serbo fa muro e di accettare proposte sembra non averne intenzione. Né quelle di un rinnovo al ribasso dalla Vecchia Signora, men che meno quelle di una possibile cessione in prestito o a titolo definitivo. Un impasse non da poco che di fatto blocca il mercato del club che sente forte il peso dell'attaccante in bilancio.
Come riferito da Tuttosport, infatti, le cifre record del contratto di Vlahovic sono una vera e propria zavorra per la Juventus. Senza l'addio dell'attaccante, infatti, è difficile muoversi sul mercato, perché l'ingaggio dell'ex Fiorentina si fa sentire. Il costo all'ultimo anno di contratto da 15 milioni (e stipendio lordo di 23) è di quelli difficili da ignorare, soprattutto se da luglio a oggi il serbo ne ha già racimolati 2,7. E considerando che ai milioni non corrisponde ad apporto positivo in campo di DV9, purtroppo per la Juve e i suoi tifosi, il peso sembra doppio.
Sui social, ormai da tempo, è preso di mira dai tifosi, alla Continassa invece rischia di finire ai margini da qui alla fine della stagione se non si dovesse trovare una soluzione. Da una parte c'è l'intenzione del club, di cederlo a titolo definitivo o anche in prestito (con l'ipotesi rinnovo a cifre inferiori per evitare l'addio a zero la prossima estate ormai messa quasi da parte), dall'altra la presa di posizione dello stesso Vlahovic che avrebbe ribadito più e più volte l'intenzione di rimanere.
Secondo La Gazzetta dello Sport l'ultima spiaggia sarebbe quella della permanenza da separato in casa. Perché l'ingaggio faraonico dell'attaccante non permette a nessun club di avvicinarsi alle sue pretese senza sconti. E la dirigenza, in questo caso, dovrà correre ai ripari come possibile, incassando da altre cessioni i soldi necessari per muoversi sul mercato per arrivare al ritorno di Kolo Muani.
