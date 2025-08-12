Juventus, Vlahovic blocca il mercato bianconero: pronto a restare da separato in casa

Come riferito da Tuttosport, infatti, le cifre record del contratto di Vlahovic sono una vera e propria zavorra per la Juventus. Senza l'addio dell'attaccante, infatti, è difficile muoversi sul mercato, perché l'ingaggio dell'ex Fiorentina si fa sentire. Il costo all'ultimo anno di contratto da 15 milioni (e stipendio lordo di 23) è di quelli difficili da ignorare, soprattutto se da luglio a oggi il serbo ne ha già racimolati 2,7. E considerando che ai milioni non corrisponde ad apporto positivo in campo di DV9, purtroppo per la Juve e i suoi tifosi, il peso sembra doppio.