Milan, Rabiot: "Il gol? Ogni tanto c’è bisogno di una giocata che cambi la partita..."

Al primo gol in maglia rossonera, Adrien Rabiot è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Milan in rimonta contro il Torino: “Siamo entrati male nella partita - ha spiegato -. Nella seconda parte del primo tempo abbiamo fatto molto bene, all’intervallo ci siamo detti di essere più cattivi. Si è visto subito il cambiamento di ritmo. L'ingresso di Pulisic ci ha fatto bene. Queste partite dimostrano che a livello di mentalità ci siamo, ma fa vedere anche che dobbiamo entrare meglio nei match: non sempre puoi vincere 3-2 dopo essere andato sotto 2-0. Ma sono contento della squadra oggi".