Juventus, Spalletti: "Sono stati più forti di noi, serve un passo avanti velocemente"

"Loro sono andati più forti, noi siamo stati più timidi". Dopo il ko contro il Napoli Luciano Spalletti non cerca alibi per analizzare la sconfitta ai microfoni di Dazn: "Ci hanno fatto correre, sono una squadra forte e in condizione: ti portano a giro per il campo perché hanno forza e anche qualità". Al di là della condizione però la Juventus ha fatto un solo tiro in porta in tutta la gara e l'idea del tecnico di iniziare la gara senza punte ha sorpreso molto: "Si prova a fare una cosa, per avere una conoscenza maggiore: sia Yildiz che Conceicao sanno palleggiare, Locatelli si è abbassato un po' troppo e non ha mantenuto la posizione di centrocampo - ha spiegato il tecnico - siamo rimasti sempre impantanati perché non siamo riusciti a far valere la superiorità in mezzo".