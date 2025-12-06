Juventus, Spalletti: "Il Napoli dirà molto sul nostro futuro. La mia storia lì rimarrà per sempre"

È una partita che sente un po' più delle altre? C'è una favorita di questo match?

"Sono stati due anni in cui con il Napoli ci siamo resi felici a vicenda. È stata un'emozione tremenda soprattutto quella dello Scudetto. Secondo me le belle storie hanno il potere dell'immortalità per cui rimarranno così per sempre. Poi ho vissuto emozioni importanti con Inter, Roma e Napoli. Oggi sono avversario di Roma Inter e Napoli, ma voglio portarmi dietro tutte le persone belle di queste esperienze. Favorita? Non lo so, perché non parto con questi ragionamenti e lamentarsi non produce mai una buona classifica.So che a loro manca qualcosa a centrocampo, a noi in difesa dai tempi che furono e di conseguenza bisogna ugualmente tentare di vincere. Loro hanno un passato che gli consente di vere delle certezze e noi siamo alla ricerca di certezze".