Chelsea, Maresca: "Innamorato dell'Atalanta"

Il tecnico del Chelsea: "Dall'estero, è stata un vanto per noi italiani. Ho seguito Gasperini per prendere il meglio da lui"
Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League con l'Atalanta, in programma domani sera, martedì 9 dicembre, alle 21. Ho osservato l'Atalanta da quando è arrivato Palladino. Sicuramente domani sarà una sfida molto intensa, poi su Palladino mi ricordo quando arrivai alla Juve che c'era Gian Piero Gasperini che ai tempi allenava le giovanili, l'ho visto sempre anche con la prima squadra", ha detto in conferenza stampa.
Sulla crescita dei nerazzurri, poi aggiunge anche: "L'Atalanta è stato un vanto per noi italiani. Posso solo che fare i complimenti sia alla squadra che alla società: Gasperini è stato un maestro. Purtroppo non abbiamo avuto motivi di vanto all'estero, ma la Dea è una di queste. Domani sera affronteremo una squadra tosta".
In conclusione anche un passaggio sul suo rapporto con l'Italia: "Mi manca il cibo (risata ndr). Ho imparato molto a cucinare, anche se fare i cosiddetti piatti della nonna è difficile".