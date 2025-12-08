Fiorentina, la moglie di Dodò: "Grazie a chi ci è stato vicino"

"Vorrei ringraziare pubblicamente tutti coloro che ci hanno inviato messaggi di affetto e sostegno. Siamo pienamente consapevoli che il momento che stiamo attraversando è disastroso e caotico e siamo abituati a ricevere critiche aspre, e va bene così, perché fa parte della vita. (Sì, noi, perché ciò che colpisce mio marito colpisce anche me.) Ma, in nessuna circostanza tollererò l'incitamento all'odio, alla malattia e alla morte verso i miei figli. Mai". Così sul proprio profilo Instagram Amanda Ferreira, moglie dell'esterno destro della Fiorentina Dodò. "Nulla giustifica tale crudeltà verso la mia famiglia o verso quella di chiunque altro. L'odio, l'indignazione e la rivalità sportiva devono rimanere all'interno del campo da calcio, perché fuori dal campo, prima di essere atleti, i giocatori sono fidanzati, mariti e padri di famiglia", ha concluso la moglie di Dodò dopo che alcuni utenti avevano accusato lei, il marito e i loro figli in relazione alle scarse prestazioni della squadra viola.