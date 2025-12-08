Napoli-Juve, Ezio Greggio è una furia su X: "Dirigenza di incapaci, comprati solo bidoni. Povero Spalletti..."

Il conduttore tv non usa mezzi termini e punta il dito direttamente contro la proprietà e i vertici del club: "Vorrei sapere se la proprietà si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali degli incapaci e inesperti". Secondo Greggio, l'inadeguatezza dirigenziale si riflette in un mercato fallimentare. Nel mirino finiscono i nuovi acquisti, definiti senza pietà: "Hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare manco in panchina. Abbiamo ancora Kostic...".