Napoli-Juve, Ezio Greggio è una furia su X: "Dirigenza di incapaci, comprati solo bidoni. Povero Spalletti..."

Duro attacco social di Ezio Greggio dopo il ko di Napoli. Nel mirino la proprietà e il mercatodi Stefano Fiore
La sconfitta della Juventus al Maradona lascia strascichi pesanti e accende la rabbia dei tifosi illustri. A farsi portavoce del malcontento bianconero è Ezio Greggio, che ieri sera ha affidato al suo profilo X un durissimo sfogo a caldo, salvando di fatto solo Luciano Spalletti e mettendo sotto accusa l'intero operato della società.
Il conduttore tv non usa mezzi termini e punta il dito direttamente contro la proprietà e i vertici del club: "Vorrei sapere se la proprietà si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali degli incapaci e inesperti". Secondo Greggio, l'inadeguatezza dirigenziale si riflette in un mercato fallimentare. Nel mirino finiscono i nuovi acquisti, definiti senza pietà: "Hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare manco in panchina. Abbiamo ancora Kostic...".
L'analisi di Greggio scagiona totalmente Luciano Spalletti, descritto come una vittima della situazione tecnica: "Il povero Spalletti è un grande allenatore ma non può giocare un campionato con 7 o 8 buoni giocatori mentre gliene servirebbero almeno 22. Se deve fare cambi si ritrova gente che non ha i fondamentali".
La chiusura del post è amara e intrisa di nostalgia per la vecchia guardia della famiglia Agnelli: "Quella di oggi non è più la 'Juventus'. Anche stasera Giovanni e Umberto non riposeranno in pace. #Finoallafine... ma ci siamo vicino, alla fine".