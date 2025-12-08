Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
lo sfogo

Napoli-Juve, Ezio Greggio è una furia su X: "Dirigenza di incapaci, comprati solo bidoni. Povero Spalletti..."

Duro attacco social di Ezio Greggio dopo il ko di Napoli. Nel mirino la proprietà e il mercato

di Stefano Fiore
08 Dic 2025 - 12:34

La sconfitta della Juventus al Maradona lascia strascichi pesanti e accende la rabbia dei tifosi illustri. A farsi portavoce del malcontento bianconero è Ezio Greggio, che ieri sera ha affidato al suo profilo X un durissimo sfogo a caldo, salvando di fatto solo Luciano Spalletti e mettendo sotto accusa l'intero operato della società.

"Proprietà e dirigenti inesperti, Openda e David sono bidoni"

 Il conduttore tv non usa mezzi termini e punta il dito direttamente contro la proprietà e i vertici del club: "Vorrei sapere se la proprietà si rende conto che ha messo in punti chiave dirigenziali degli incapaci e inesperti". Secondo Greggio, l'inadeguatezza dirigenziale si riflette in un mercato fallimentare. Nel mirino finiscono i nuovi acquisti, definiti senza pietà: "Hanno comprato dei bidoni come Openda, David, Cabal e altre mezze tacche che non sono degne di stare manco in panchina. Abbiamo ancora Kostic...".

La difesa di Spalletti e la nostalgia degli Agnelli

 L'analisi di Greggio scagiona totalmente Luciano Spalletti, descritto come una vittima della situazione tecnica: "Il povero Spalletti è un grande allenatore ma non può giocare un campionato con 7 o 8 buoni giocatori mentre gliene servirebbero almeno 22. Se deve fare cambi si ritrova gente che non ha i fondamentali".

La chiusura del post è amara e intrisa di nostalgia per la vecchia guardia della famiglia Agnelli: "Quella di oggi non è più la 'Juventus'. Anche stasera Giovanni e Umberto non riposeranno in pace. #Finoallafine... ma ci siamo vicino, alla fine".

Visualizza il post su Twitter
ezio greggio
sfogo social
napoli juve

Ultimi video

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

01:40
Conte: "Napoli di uomini veri"

Conte: "Napoli di uomini veri"

01:43
Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

Lazio-Bologna 1-1: gli highlights

03:46
Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

01:05
Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

Cremonese-Lecce 2-0: gli highlights

01:40
Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

00:41
Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

00:47
Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

Spalletti stupisce: "Yildiz deve dare di più"

00:54
DICH CUESTA PRE PISA DICH

Cuesta: "A Pisa umiltà e determinazione per il risultato che vogliamo"

00:54
DICH ALLEGRI SU PULISIC DICH

Allegri: "Pulisic ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione"

02:04
DICH ALLEGRI PRE TORINO X SITO DICH

Allegri: "Milan in Champions con le buone o con le cattive"

00:57
MCH RB LIPSIA-EINTRACHT 6-0 MCH

Il Lipsia disintegra l'Eintracht: 6-0 con tripletta del 19enne ivoriano Diomandè

00:27
MCH AUGSBURG-BAYER 2-0 MCH

Inatteso ko del Bayer Leverkusen, battuto 0-2 ad Augsburg

00:50
MCH SITTARD-AJAX 1-3 MCH

L'Ajax prova a risollevarsi con la vittoria contro il Fortuna Sittard"

00:42
MCH HEERENVEEN-PSV 0-2 MCH

Il Psv consolida la vetta battendo l'Heerenveen

00:58
MCH STOCCARDA-BAYERN 0-5 MCH

La goleada del Bayern allo Stoccarda con un super Kane

I più visti di Juventus

Napoli-Juve ad alta tensione: mossa "anti-botti" di Spalletti, Conte non parla

Neres inventa, Hojlund sfonda, Yildiz un tiro un gol, Cabal e Kelly in tilt

La resa di Spalletti: "Sono stati più forti di noi, serve un passo avanti velocemente"

Spalletti: "Il Napoli dirà molto sul nostro futuro. La mia storia lì rimarrà per sempre"

La Juve stecca al Maradona: soliti limiti, difesa molle e Spalletti sbaglia le mosse

"Buon compleanno Andrea!": gli auguri della Juve ad Agnelli per i 50 anni. E i tifosi gli chiedono di tornare

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Tjaon Buchanan
12:10
Inter, guarda che Buchanan: col Villarreal ha i numeri di Vinicius
11:26
Champions: lo spagnolo Gil Manzano arbitra Juve-Pafos, per il Napoli lo sloveno Vincic
11:18
Milan, Pulisic sta meglio: raggiunge la squadra a Torino, stasera la decisione
11:00
Inter-Liverpool, Slot potrebbe non convocare Salah
10:30
Tacconi: "Juve in stato confusionale, vedo partite fallimentari"