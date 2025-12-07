Logo SportMediaset

LE PAGELLE

Napoli-Juve, le pagelle: Neres inventa, Hojlund sfonda, Yildiz un tiro un gol, Cabal e Kelly in tilt

I voti e i giudizi ai protagonisti della gara del Maradona: Elmas lega il gioco, McKennie piazza un "assist" per parte

di Stefano Ronchi
07 Dic 2025 - 22:45
1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

NAPOLI (3-4-3)

Milinkovic-Savic 5,5 - nel primo tempo la Juve non tira in porta, nella ripresa Yildiz gli prende il tempo e si fa sorprendere dal diagonale del turco

Beukema 6 - nel primo tempo la Juve non riesce a innescare Yildiz in maniera pericolosa e fa buona guardia tenendo la posizione e lavorando bene in tandem con Di Lorenzo in fase di non possesso. Nella ripresa tiene botta quando la Juve prova ad aumentare i giri 

Rrahmani 6 - alza il muro davanti a Milinkovic-Savic e la Juve, senza una punta vera in campo, non sfonda centralmente

Buongiorno 6 - ringhia su Conceiçao usando anche le maniere forti quando il portoghese prova ad accelerare nello stretto

Di Lorenzo 6,5 - lavora con equilibrio a destra coprendo Neres e supportando la manovra. Nel primo tempo impegna Di Gregorio di testa, nella ripresa copre e riparte con la solita esperienza e concretezza

Elmas 6,5 - nel primo tempo veste i panni di Lobotka con applicazione e attenzione aggredendo Locatelli, dettando i tempi del pressing e pulendo con qualità tanti palloni in costruzione. Meno preciso e ordinato nella ripresa, ma sempre nel posto giusto

McTominay 6 - nonostante un problemino fisico, solita personalità tecnica e presenza in entrambe le fasi. Controlla McKennie schermando le verticalizzazioni bianconere per vie centrali. Nella ripresa sfiora il gol su punizione

Olivera 6,5 - si prende cura di Conceiçao senza difficoltà e dà sbocco al gioco del Napoli a sinistra in fase di impostazione e nel pressing. Pochi fronzoli e tanta sostanza

dal 25' st Spinazzola 6 - dentro per dare più spinta a sinistra. Fa buona guardia e tiene alto il Napoli 

Neres 7 - gamba, tecnica e velocità. Strappa, inventa e spinge a destra mettendo in difficoltà il tandem Cabal-Koopmeiners. Quando parte palla al piede è difficile fermarlo. Sul primo gol serve l'assist, sul secondo innesca l'azione con l'ennesimo cross velenoso

dal 35' st  Politano sv - 

Hojlund 7,5 - duella, rientra, lavora bene spalla alla porta, tiene botta nel gioco aereo e attacca la profondità con i tempi e i giri giusti. Nel primo tempo sfiora il gol di testa, sblocca il match con una zampata su assist di Neres, poi centra un palo ancora con un'incornata. Nella ripresa continua a lottare e raddoppia con una zuccata sottomisura facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto sull'assist involontario di McKennie

Lang 6,5 - cerca con continuità l'uno contro uno a sinistra e tiene impegnato Kalulu. Nel primo tempo gioca con personalità e fiducia e prova anche a cercar fortuna accentrandosi. Nella ripresa la Juve alza il baricentro, sposta Cambiaso e ha meno occasioni per spingere

41' st Vergara sv - 

A disp.: Contini, Ferrante, Abrosino, Juan Jesus, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Politano, Vergara. All.: Conte 6,5

Spalletti, ritorno amaro a Napoli: super-Hojlund affonda la Juve, Conte resta in vetta

JUVENTUS (3-4-1-2)

Di Gregorio 6 - nel primo tempo sul gol di Hojlund non ha colpe, poi vola su un'incornata insidiosa di Di Lorenzo. A inizio ripresa disinnesca un destro ancora di Hojlund, poi deve arrendersi di nuovo al bomber danese senza poter far nulla

Kalulu 5,5 - Lang è un osso duro nell'uno contro uno ed è costretto a restare basso a protezione della sua zona. Fatica a tamponare la zona con efficacia e rischia il rosso su Olivera con un'entrata pericolosa

Kelly 5 - dalle sue parti c'è Hojlund e fatica a restargli incollato in marcatura. Sull'1-0 perde completamente il contatto col danese sul cross di Neres, poi continua a soffrire i duelli ravvicinati col bomber azzurro, che piazza anche il bis

Koopmeiners 5,5 - finché c'è da impostare da dietro e difendere di posizione se la cava, ma nell'uno contro uno e nei raddoppi non è un marcatore puro e Neres ha un altro passo quando parte

Cambiaso 5,5 - parte largo a destra e prova ad accentrarsi per dare supporto alla manovra, ma dalla sua parte Conceiçao gioca da solo, Kalulu non lo supporta e resta chiuso nella morsa Olivera-Lang. Nella ripresa si sposta a sinistra, ma non ha il passo giusto per spingere

dal 26' st Kostic 5,5 - dentro per dare il cambio a Cambiaso, non riesce a entrare in partita e pasticcia anche in un paio di occasioni

Locatelli 6 - confermato in regia, chiama palla in uscita, vince qualche contrasto, ma nel primo tempo non riesce a dare ordine e geometrie al gioco. Leggermente meglio nella ripresa, ma niente di clamoroso. Da un suo recupero nasce l'azione dell'1-1

Thuram 5,5 - chiamato a dare fisicità in mediana, il francese corre troppo a vuoto, va al trotto e non riesce a rompere il gioco azzurro e a portare palla centralmente

37' st Zhegrova sv - entra e dà subito qualità e vivacità alla Juve. Nel recupero impegna Milinkovic-Savic di sinistro dal limite

Cabal 4,5 - Spalletti gli affida la corsia sinistra, ma non è lucido nella gestione del pallone sulla pressione di Di Lorenzo e Neres, sbaglia i tempi nei contrasti, non si intende con Koopmeiners e a destra il Napoli spinge mettendolo in grande difficoltà. Fuori nell'intervallo

dal 1' st David 5 - entra er dare un punto di riferimento centrale alla Juve in attacco, ma Locatelli & Co. non riescono a imbeccarlo in profondità e si vede poco dalle parti di Milinkovic-Savic

McKennie 6 - nel primo tempo si piazza tra la linee cercando di dare un punto di riferimento in verticale alla squadra. Qualche giocata gli riesce, ma con McTominay vicino e Rrahmani attento in chiusura non riesce a trovare il varco giusto per far male al Napoli. Nella ripresa si sposta a destra dopo l'ingresso di David, serve a Yildiz l'assist per l'1-1, ma poi da una sua deviazione imprecisa in area di testa arriva il bis di Hojlund

Conceiçao 5,5 - parte a destra nell'insolito duo d'attacco con Yildiz, ma resta troppo largo e non riesce a puntare la porta azzurra o a saltare Buongiorno. Nel primo tempo piazza un paio di accelerazioni e spedisce una conclusione alle stelle, nella ripresa ha più spazio per far valere la sua velocità, ma non tira mai in porta

dal 30' st Miretti 5,5 - Spalletti lo chiama in causa per dare più gamba in mediana, ma non riesce a dare la spinta per il forcing ed è il Napoli ad andare ancora a bersaglio 

Yildiz 6,5 - Spalletti lo schiera davanti insieme a Conceiçao e galleggia tra le linee provando a legare il gioco. Poco cercato dai compagni, nel primo tempo resta troppo lontano dalla porta e non riesce a fare la differenza. Nella ripresa pareggia i conti con un diagonale freddo e preciso. Un colpo, un gol

dal 30' st Openda 5,5 - dentro inspiegabilmente per Yildiz, non riesce a far cambiare passo alla Juve tra le linee e il Napoli piazza il bis ancora con Hojlund

A disp.: Perin, Scaglia, Adzic, Joao Mario, Pedro Felipe, Rouhi, Zhegrova. All.: Spalletti 5

