Milan, infortunio per Leao con il Torino: Supercoppa a rischio

Brutte notizie in casa Milan. Alla mezz'ora del primo tempo della sfida con il Milan, Rafael Leao è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare alla gamba destra. Qualche istante prima, l'attaccante portoghese aveva sentito dolore in seguito a una conclusione verso la porta di Israel. Dopo essersi toccato l'inguine destro, Leao non è riuscito più a rimanere in campo, lasciando il campo al grande ex di turno Samuele Ricci.