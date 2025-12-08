Logo SportMediaset

Calcio

Milan, infortunio per Leao con il Torino: Supercoppa a rischio

08 Dic 2025 - 21:24
© Getty Images

© Getty Images

Brutte notizie in casa Milan. Alla mezz'ora del primo tempo della sfida con il Milan, Rafael Leao è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare alla gamba destra. Qualche istante prima, l'attaccante portoghese aveva sentito dolore in seguito a una conclusione verso la porta di Israel.  Dopo essersi toccato l'inguine destro, Leao non è riuscito più a rimanere in campo, lasciando il campo al grande ex di turno Samuele Ricci. 

Da capire quanto dovrà stare fuori Leao, con i rossoneri che domenica 14 saranno impegnati in campionato con il Sassuolo e successivamente, giovedì 18, in Supercoppa Italiana contro il Napoli, gara valida per le semifinali.

