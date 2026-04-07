JUVENTUS

Juventus, lesione per Vlahovic: sarà out per 3 settimane. Perin da valutare giorno per giorno

Lesione di basso grado del soleo per l'attaccante, salterà di sicuro Atalanta e Bologna. Per il portiere esami negativi: solo un fastidio al polpaccio

07 Apr 2026 - 12:52
videovideo

Si ferma ancora Dusan Vlahovic. Per l'attaccante serbo della Juventus, lesione di basso grado del soleo dopo l'infortunio al polpaccio sinistro nel riscaldamento della sfida contro il Genoa di lunedì sera. Tempi di recupero intorno ai 20 giorni: dovrebbe saltare le sfide contro Atalanta e Bologna, ma difficilmente ci sarà anche per la partita in casa del Milan del 26 aprile. Rientro più probabile per la prima partita di maggio contro il Verona.

Nessuna lesione invece per Mattia Perin, che aveva lasciato il posto a Di Gregorio all'intervallo per un problema al polpaccio destro. Solo un fastidio, nessuna lesione. Sarà valutato giorno per giorno, in settimana proverà ad allenarsi con la squadra e se darà risposte positive potrebbe rientrare già per la sfida contro l'Atalanta di sabato sera a Bergamo. In caso non ce la facesse, pronto Di Gregorio che è già rientrato dando risposte positive con il rigore parato a Martin contro il Genoa.

Nel bollettino della Juventus anche le condizioni di Vasilije Adzic, che prosegue la riabilitazione dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la nazionale montenegrina Under 21.

Infortuni Vlahovic e Perin, il comunicato della Juventus

"Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.

Anche Mattia Perin, sostituito durante l'intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Vasilije Adzic, dopo l'infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione".

Leggi anche

Lotta Champions: scontri diretti e classifica avulsa, cosa succede se si arriva a pari punti

juventus
serie a
mattia perin
dusan vlahovic

Ultimi video

01:33
MCH RIVER PLATE-BELGRANO 6/4 MCH

River Plate-Belgrano, guarda gli highlights

00:28
DICH ABETE SU CONTE DICH

Abete apre a Conte: "Tecnico di livello, con lui la Nazionale ha fatto bene"

00:28
DICH DE LAURENTIIS SU CONTE CT DICH

De Laurentiis: "Direi sì a Conte in Nazionale. Ma ora non accetterebbe"

03:06
Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

Juventus-Genoa 2-0: gli highlights

03:59
Napoli-Milan 1-0: gli highlights

Napoli-Milan 1-0: gli highlights

03:44
Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

Conte e la Nazionale: "CT? Io mi prenderei in considerazione…"

02:00
De Winter: "Ora abbiamo bisogno di equilibrio"

De Winter: "Ora abbiamo bisogno di equilibrio"

02:17
Allegri: "Partita decisa da un episodio, Leão purtroppo non sta bene"

Allegri: "Partita decisa da un episodio, Leão purtroppo non sta bene"

01:49
Conte e lo Scudetto: "Dobbiamo guardare in alto"

Conte e lo Scudetto: "Dobbiamo guardare in alto"

02:11
Gutiérrez: "Scudetto? Noi vogliamo vincerle tutte…"

Gutiérrez: "Scudetto? Noi vogliamo vincerle tutte…"

01:11
Udinese-Como 0-0: gli highlights

Udinese-Como 0-0: gli highlights

01:57
Lecce-Atalanta 0-3: gli highlights

Lecce-Atalanta 0-3: gli highlights

01:24
Baldanzi: "Ripartiamo dal secondo tempo, obiettivo salvezza lontano"

Baldanzi: "Ripartiamo dal secondo tempo, obiettivo salvezza lontano"

02:21
Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

Spalletti: "Di Gregorio si è ripreso la titolarità, rinnovo? Penso solo all'Atalanta"

02:38
Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

Cambiaso: "Vittoria fondamentale in quota Champions. Felice per Di Gregorio"

01:33
MCH RIVER PLATE-BELGRANO 6/4 MCH

River Plate-Belgrano, guarda gli highlights

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO 4/4 DICH

Spalletti: "Contratto? Non riesco a capire perché vi sta a cuore, da un punto di vista di rapporti è tutto regolare"

Spalletti: "Dopo 6-7 mesi non so ancora con chi ho a che fare... Che dolore la Nazionale. Ecco cosa farei per ripartire"

Spalletti: “Abbiamo otto finali e per andare in Champions dobbiamo vincerle quasi tutte”

Bremer-McKennie e super Di Gregorio: la Juve stende il Genoa e si porta a -1 dalla zona Champions

Di Gregorio torna da protagonista! Bremer bomber, mentre David delude ancora

DICH SPALLETTI PRE GENOA PER SITO 4/4 DICH

Spalletti: "Rush importante perché adesso ci sono otto finali"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Armando Izzo
12:52
Bufera social Izzo: prima si scatena contro i tifosi del Palermo poi annuncia una pausa di riflessione
12:46
Juve, il bollettino: brutte notizie per Vlahovic, nessuna lesione per Perin
12:34
Altro che Milan: Sergio Ramos lavora per acquistare il Siviglia
12:03
Bosnia-Italia, il foglietto dei rigori di Donnarumma finisce all'asta
11:50
Juve, esami per Perin e Vlahovic al J Medical