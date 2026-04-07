Juventus, lesione per Vlahovic: sarà out per 3 settimane. Perin da valutare giorno per giorno

Nessuna lesione invece per Mattia Perin, che aveva lasciato il posto a Di Gregorio all'intervallo per un problema al polpaccio destro. Solo un fastidio, nessuna lesione. Sarà valutato giorno per giorno, in settimana proverà ad allenarsi con la squadra e se darà risposte positive potrebbe rientrare già per la sfida contro l'Atalanta di sabato sera a Bergamo. In caso non ce la facesse, pronto Di Gregorio che è già rientrato dando risposte positive con il rigore parato a Martin contro il Genoa.