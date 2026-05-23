Juve, Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni, programmo il futuro andando oltre i risultati. Notti senza vita quando giochiamo male"

Tre punti sono il minimo per sperare di agguantare almeno il quarto posto, viste le occasioni perse contro Verona e Fiorentina: "Il rammarico non sono le partite in cui abbiamo fatto la prestazione senza raggiungere il risultato, ma quelle in cui non siamo riusciti a essere noi stessi per quello che abbiamo fatto vedere durante il nostro percorso. Ho passato delle notti senza vita, perché quando la mia squadra non esprime bene il lavoro fatto questo mi condiziona in generale. La spiegazione è sempre la stessa: devo prendere le mie responsabilità in base a quello che la squadra propone in campo. Non scarico le mie delusioni sui calciatori, non le scarico sugli altri: me le prendo e me le tengo per me".