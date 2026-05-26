Cagliari, il 2 agosto amichevole in Germania con Union Berlino

Appuntamento internazionale per il Cagliari: domenica 2 agosto giocherà in Germania allo stadio "An der Alten Försterei" (ore 14) contro i padroni di casa dell'Union Berlino, squadra che milita in Bundesliga. Sarà una delle amichevoli del precampionato 2026/27 dei rossoblu (calendario in via di definizione). Il Cagliari raggiungerà la capitale tedesca dopo la chiusura del ritiro di Ponte di Legno: la squadra lavorerà sul prato del Campo comunale di Temù dal 22 luglio al 1 agosto. Per il Cagliari sarà anche il modo di avvicinarsi ai propri tifosi che risiedono in Germania.

Da domani, 27 maggio, i sardi saranno negli Stati Uniti per il TST - The Soccer Tournament, torneo di calcio a 7 in programma a Cary, in North Carolina, fino al 1 giugno. Tra i convocati ci sono grandi ex come Nainggolan, Sau, Cossu, Ceppitelli e Mancosu. Con loro, tra gli altri, i giovani Raterink, Cavuoti, Grandu e Vinciguerra. L'allenatore sarà Gian Marco Serra, tecnico sardo di calcio a 5 che vanta esperienze nei campionati di C1, Serie B e Serie A2 di futsal con Mediterranea Cagliari, Monastir e Serramanna, oltre ad aver ricoperto il ruolo di tecnico della Rappresentativa sarda under 19.