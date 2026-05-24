Scontri prima di Toro-Juve: tifoso bianconero grave. Gli ultrà chiedono a Locatelli di non giocare

Torino-Juve: tifoso ferito, gli ultrà bianconeri chiedono alla squadra di non giocare
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Tensione alle stelle a Torino: gli ultrà chiedono di non giocare la partita dopo che un tifoso bianconero è stato trasportato in codice rosso in ospedale in seguito agli scontri con la polizia
Tensione alle stelle per Torino-Juventus. Nelle ore precedenti alla partita gli ultrà più violenti sono venuti a contatto nella zona adiacente al settore ospiti dello stadio Grande Torino, ovvero quello che ospiterà i sostenitori bianconeri. A quanto si apprende ci sarebbe stato un lancio di bottiglie e sassi verso alcuni poliziotti che, in risposta, avrebbero sparato gas lacrimogeni per provare a riportare la calma nella zona. Alcuni tifosi, di entrambe le squadre, sarebbero stati fermati dagli agenti e militari.
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A un'ora dal fischio di inizio gli ultras della Juve sono stati bloccati nella zona anti-stadio. Non sono sugli spalti in segno di protesta contro le forze dell'ordine dopo che la polizia avrebbe sparato i lacrimogeni ad altezza uomo colpendo un tifoso bianconero alla testa. L'uomo, 45 anni, è stato trasportato dai sanitari in codice rosso per un trauma cranico all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. Il ferito, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita, mentre sono in corso indagini per capire che cosa l'abbia colpito alla testa.