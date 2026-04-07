Lotta Champions: scontri diretti e classifica avulsa, cosa succede se si arriva a pari punti
Il Como ha un solo punto di vantaggio sulla Juve, l'Atalanta è tornata ufficialmente in corsa
Quattro squadre in cinque punti. La lotta per la Champions si sta infiammando e, salvo colpi di scena, saranno Como, Juve, Roma e Atalanta a giocarsi l'ultimo posto per approdare nella competizione europea più importante per club. I lariani di Fabregas hanno un punto di vantaggio sulla Juventus (58 vs 57) e possono vantare due vittorie contro i bianconeri negli scontri diretti. Leggermente più staccato Gasperini a quota 54, una lunghezza sopra gli orobici di Palladini che hanno letteralmente scalato la classifica negli ultimi mesi. L'Atalanta può davvero rientrare in gioco in caso di risultato positivo nei prossimi due scontri diretti che le metteranno di fronte proprio la Juve e la Roma, quest'ultima in trasferta.
SCONTRI DIRETTI: RISULTATI E CRITERI
Considerate le distanze assai risicate, è lecito chiedersi cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti. In ordine si seguirebbero i seguenti criteri: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale e reti segnate in generale. Infine ci sarebbe il sorteggio. Restando sugli scontri diretti, il Como è in vantaggio sulla Juventus come detto prima grazie ai due successi stagionali. La truppa di Fabregas invece è dietro alla Roma e in parità con l'Atalanta (0-0 e 1-1 tra andata e ritorno).
La Juve invece, grazie al miracoloso pareggio in rimonta all'Olimpico per 3-3, è in vantaggio sulla Roma (decisivo il 2-1 all'Allianz Stadium). I bianconeri però devono ancora vedersela con l'Atalanta in trasferta che a sua volta deve ancora sfidare la Roma in trasferta. Incroci pericolosi che diranno tantissimo.
PIU' SQUADRE A PARI PUNTI: CONTA LA CLASSIFICA AVULSA
Naturalmente non è da escludere un potenziale arrivo a pari punti di tre o più squadre. In questo caso a fare la differenza sarebbe la classifica avulsa. Attualmente, quando mancano sette partita al traguardo, la classifica avulsa sarebbe la seguente: Como 11 punti, Atalanta 6 punti, Juventus 5 punti, Roma 4 punti. Ribadiamo naturalmente, che per la classifica avulsa definitiva bisogna attendere due sfide, ossia Atalanta-Juventus e Roma-Atalanta.
IL CALENDARIO DELLE SQUADRE IN LOTTA CHAMPIONS (in maiuscolo le gare in trasferta)
Como: Inter, SASSUOLO, GENOA, Napoli, VERONA, Parma, CREMONESE
Juventus: ATALANTA, Bologna, MILAN, Verona, LECCE, Fiorentina, TORINO
ROMA: Pisa, Atalanta, BOLOGNA, Fiorentina, PARMA, Lazio, VERONA
ATALANTA: Juventus, ROMA, CAGLIARI, Genoa, MILAN, Bologna, FIORENTINA