Lotta Champions: scontri diretti e classifica avulsa, cosa succede se si arriva a pari punti

Quattro squadre in cinque punti. La lotta per la Champions si sta infiammando e, salvo colpi di scena, saranno Como, Juve, Roma e Atalanta a giocarsi l'ultimo posto per approdare nella competizione europea più importante per club. I lariani di Fabregas hanno un punto di vantaggio sulla Juventus (58 vs 57) e possono vantare due vittorie contro i bianconeri negli scontri diretti. Leggermente più staccato Gasperini a quota 54, una lunghezza sopra gli orobici di Palladini che hanno letteralmente scalato la classifica negli ultimi mesi. L'Atalanta può davvero rientrare in gioco in caso di risultato positivo nei prossimi due scontri diretti che le metteranno di fronte proprio la Juve e la Roma, quest'ultima in trasferta.