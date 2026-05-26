Michael Jordan a sorpresa per l'addio di Pep Guardiola

La leggenda del basket Michael Jordan ha stupito Pep Guardiola inviandogli un videomessaggio a sorpresa durante la festa d'addio organizzata a Manchester per celebrare i dieci anni sulla panchina del City, augurandogli il meglio per il futuro e scherzando sulla sua nota passione per il golf. L'ex fuoriclasse dei Chicago Bulls è apparso sui maxischermi dell'arena Co-op Live davanti a 19.000 spettatori, rivolgendosi direttamente al tecnico catalano con le parole: "Ehi Pep. Sono Michael Jordan. Volevo solo congratularmi con te per una carriera incredibile. Goditi la pensione. Buona fortuna sul campo e tieni la palla dritta. Congratulazioni".