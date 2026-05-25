Juventus, vertice decisivo con Elkann: Spalletti e Comolli verso la conferma, le mosse su Vlahovic

Sia Damien Comolli, ieri nel pre-partita, che Luciano Spalletti, sabato nella conferenza della vigilia, hanno fatto capire che nessuno dei due farà un passo indietro. L'ad francese ha specificato che "con o senza Champions, il progetto resta lo stesso" confermando che l'Europa League non gli toglie dalla testa che il progetto imbastito nelle scorse settimane in vista delle prossime stagioni è quello giusto, l'allenatore toscano ha esplicitamente detto "voglio partecipare alla Juve del futuro", concetto tra l'altro ribadito anche dopo il 2-2 contro il Toro. E anche lo stesso Elkann sembra dargli ragione: l'ad di Exor vorrebbe andare avanti nel segno della continuità, non azzerando ancora una volta dirigenza e tecnico come successo sia due anni fa con Giuntoli-Thiago Motta e pure la scorsa estate con Comolli-Tudor/Spalletti. Se sentirà le giuste parole dai due, si andrà avanti così, se invece le differenze fossero insanabili - sullo stile di Ranieri-Gasperini per guardare a Roma - allora il divorzio sarebbe inevitabile e andrebbe individuato un nuovo ad.